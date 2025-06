CFK en campaña política con prisión domiciliaria y tobillera: “Vamos a volver”

La expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria desde el martes pasado, envió un nuevo mensaje a miles personas se congregaron para apoyarla en Parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo. A través de un audio grabado especialmente para el encuentro que ella misma convocó a través de sus redes sociales, la expresidenta hizo un análisis del rumbo económico que impulsa el gobierno de Javier Milei, mostró preocupación por los números de desocupación que se conocieron en las últimas horas y subrayó que “los gobiernos provinciales y municipales están bancando la parada”.

Asimismo, Cristina criticó a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, a quien calificó de “fracasada” y de buscar protagonismo con su situación judicial, al enviar un fuerte operativo de la Policía Federal a la puerta de su casa, en el barrio de Constitución, en la calle San José 1111, para disuadir el afecto y la expresión popular que surgió tras conocerse su condena.

“Hola qué tal, cómo están todos”, se escuchó a las 18, y los presentes ovacionaron la inconfundible voz de Cristina Kirchner, quien agradeció a los cientos de familias que se congregaron en el parque de San Telmo para evitar confrontaciones con las fuerzas de seguridad.

“Más o menos a las 3 de la mañana me desperté por unos ruidos en la calle, chapas que arrastraban, me hizo acordar a cuando en 2022 la Policía instaló vallas en mi casa en Juncal y Uruguay. No me levanté porque no me imaginé que la gente pueda cometer dos veces las misas estupideces”, expresó la exmandataria, haciendo referencia al fatídico 1º de septiembre de 2022, cuando le gatillaron una pistola en la cara. “Esta vez fue la Policía Federal Argentina (PFA) comandada por Patricia Bullrich, esa mujer nefasta que integró todos los gobiernos causando gran dolor a todos los argentinos. Mamita, qué curriculum“, sumó con ironía sobre el accionar de la ministra de Seguridad, que esta tarde fue burlado, ya que la concentración se trasladó de San José 1111 al parque.

La exvicepresidenta sostuvo que Bullrich envió a la PFA “con intención de provocar conflicto y caos, cosa que no hubo en ninguna de todas las movilizaciones que se hicieron estos días desde el 18J, que se realizaron en paz, perfecto orden y respeto por la propiedad privada y el espacio público”. Y lanzó: “Quiere protagonismo porque en el fondo, al igual que (Mauricio) Macri es una absoluta fracasada y de paso, busca tapar el desastre político y económico que sufre nuestro país en el gobierno de Milei”.