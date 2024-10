CFK definió su lista y cargó fuerte contra Kicillof: “Los Judas en el peronismo no van más”

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó fuerte contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof en el marco de una reunión en el sindicato Smata en el que sostuvo que le duele “que haya gente que no se defina” en la interna del PJ y que “los Poncio Pilatos y los Judas en el peronismo no van más”.

“No estamos eligiendo entre San Martín y Belgrano. Me hace ruido y me provoca dolor que haya gente que no se defina”, dijo CFK hoy en una reunión con sindicalistas, según distintos trascendidos.

En el encuentro estuvieron distintos referentes de La Cámpora. Entre ellos, el diputado Máximo Kirchner y los senadores Eduardo “Wado” de Pedro y Mariano Recalde, además de los intendentes Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas), Federico Otermin (Lomas de Zamora), Gustavo “Tano” Menéndez (Merlo), Gastón Granados (Ezeiza) y Mariel Fernández (Moreno).

La también exvicepresidenta se refirió a su eventual contrincante en la interna del PJ, el gobernador riojano Ricardo Quintela, y consideró que “nadie que tenga responsabilidad de gestión puede estar al frente del partido porque el peronismo no puede terminar siendo rehén del gobierno nacional”.

CFK también dijo que “ningún dirigente es víctima” y que es Kicillof “el que tiene que hablar con Quintela” para lograr un acuerdo en el PJ, ya que “es el que lo apoya” y “sus ministros son los que están buscando avales para él”.

“¿Alguien se imagina a un ministro de Néstor Kirchner juntando avales para Chiche Duhalde en 2005 o un ministro mío juntando avales para De Narváez en 2009? ¿Qué estás haciendo hermano? Hacete cargo”, apuntó.

De la reunión también participaron otros dirigentes del peronismo como la senadora bonaerense Teresa García; el exgobernador de Tucumán, Juan Manzur; el ex ministro de Agricultura Julián Domínguez, y el extitular de la AFIP, Carlos Castagnetto.

Entre los sindicalistas estuvieron Pablo Flores (AEFIP), Daniel Ricci (FEDUM – Docentes universitarios), Cholo Rubén García, Eduardo Doval y Hernán Doval (Municipales), Nacho Bruno (Atulp), Carlos Minucci (Apsee-Energía), Carlos Ortega (Secasfpi), Norberto Di Próspero (APL), Héctor Etin Ponce (Atilra), Juan Speroni (Saonsinra-Obreros Navales), Andrés Lobato (UOM), Beto Fantini o Carlos Molinari (Carne) y José “Vasco” Minaberrigaray (Setia),

También participaron Héctor Amichetti (Federación Gráfica Bonaerense), Víctor Santa María (Suterh), Sonia Alesso (Ctera), Sergio Palazzo (Bancarios), Fabián Cattanzaro (Vialidad), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Daniel Catalano (ATE Capital), Carina Maloberti (ATE Senasa Capital), Cristian Vander (Telefónicos) y Nicolás Morrone (Sumra-Motoqueros). (DIB) MT

