Cerró el mercado en Europa: las 10 transferencias más importantes de los jugadores argentinos

Se cerró este lunes el mercado de pases del verano europeo,el más importante del mundo al tratarse del que separa temporadas para los clubes con las billeteras más pesadas, y las transferencias con argentinos como protagonistas estuvieron a la orden del día. Con Franco Mastantuono y Alejandro Garnacho como puntas de lanza, aquí un repaso por las más resonantes.

Franco Mastantuono a Real Madrid

La joya de River por la que el Merengue desembolsó 45 millones de euros (un total de 60 brutos) de su cláusula en junio, poco antes del Mundial de Clubes, pero el futbolista recién pudo sumarse en agosto cuando cumplió los 18 años. Selló su vínculo hasta junio de 2031 y fue blindado con una cláusula de recisión de mil millones de euros. En el conjunto español ya disputó tres encuentros en LaLiga, frente a Osasuna, Real Oviedo y Mallorca, y algunos medios ya lo señalan como nuevo ídolo del equipo.

Alejandro Garnacho a Chelsea

El extremo de 21 años pasó de Manchester United al campeón del mundo a nivel clubes después de un largo tiempo de tira y afloje y una relación rota con el entrenador Rúbem Amorim, en una operación que rondó los 40 millones de libras. Firmó un contrato hasta mediados de 2032 y se ilusiona con recuperar rodaje para volver a ganar terreno en la Selección Argentina, que ultima detalles de cara al Mundial 2026.

Thiago Almada a Atlético de Madrid

Los Rojiblancos les pagaron 21 millones de euros al Eagle Football Group -comandado por John Textor y dueño de Botafogo y de Olympique de Lyon, los últimos dos clubes del jugador-, por el 50 por ciento del pase del atacante surgido en Vélez, de 24 años. En el equipo de Diego Simeone ya dijo presente en tres encuentros de LaLiga, frente a Espanyol, Elche y Alavés.

Nicolás González a Atlético de Madrid

En otra negociación cerrada sobre la hora, el atacante de 27 años surgido de Argentinos Juniors se convirtió en otro nuevo jugador argentino para el Colchonero en el marco de un préstamo desde Juventus, con obligación de compra si se cumplen ciertos objetivos.

Claudio Echeverri a Bayer Leverkusen

El Diablito no entraba en los planes del Manchester City de Pep Guardiola para esta campaña y, luego de un carrusel de opciones, aparecieron los alemanes aceptando llevárselo a préstamo por un año sin opción de compra y abonarle la totalidad de su salario. A los 19 años, el chaqueño ex River ya jugó dos partidos oficiales de Bundesliga, frente a Hoffenheim y Werder Bremen.

Ezequiel Fernández a Bayer Leverkusen

Tras la abrupta salida de Erik Ten Hag de su cargo de entrenador, Bayer Leverkusen hizo oficial la llegada del Equi sobre el cierre del libro tras su paso por Al-Qadisiya de Arabia Saudita. El acuerdo se cerró por 30 millones de dólares por una duración de contrato de cinco años. Con alusiones a su formación en Boca en su presentacuón -el Xeneize embolsará 1.5 millones por solidaridad-, el volante de 23 años vivirá su primera experiencia europea.

Aarón Anselmino a Borussia Dortmund

En un movimiento similar al de Garnacho aunque desde distinto origen, el zaguero ex Boca no iba a contar con minutos en Chelsea en esta temporada y arribó al gigante alemán a préstamo hasta el 30 de junio del año próximo. También, y para beneplácito de unos Blues que pagaron por él 18 millones de dólares, no existe opción de compra en la operación. El pampeano de 20 años ya debutó ante Unión Berlín y la gente lo ovacionó.

Lucas Beltrán a Valencia

A préstamo por un año y sin opción de compra, el delantero de 24 años con pasado en River dejó Fiorentina y vivirá su primera experiencia en el fútbol español tras dos temporadas en el ámbito italiano.

Facundo Buonanotte a Chelsea

Sobre la chicharra, los Blues también sellaron el préstamo por un año sin opción de compra del mediocampista ex Rosario Central de 20 años procedente de Brighton, donde no sería tenido en cuenta por el entrenador Fabian Hürzeler, Por eso, ya había sido cedido a Leicester, uno de los tres equipos que perdió la categoría, aunque el atacante hizo un buen papel: anotó cinco goles y repartió seis asistencias.

Valentín Gómez a Betis

Después de varias transferencias frustradas, el zaguero salido de Vélez firmó hasta 2030 con la institución española. Las cifras se cerraron en 5,5 millones de dólares netos en un pago más 1.2 en objetivos por el 95 por ciento del pase, mientras que el porcentaje restante le quedó al futbolista. Además, el Fortín se resguardó una plusvalía del 10 por ciento para una futura venta. El defensor de 22 años ya sumó sus primeros minutos oficiales frente a Alavés y Celta.

Federico Redondo a Elche

El mediocampista de 22 años surgido de Argentinos Juniors e hijo de Fernando firmó un contrato por cinco años y el elenco español, cuyo accionista mayoritario es el empresario argentino Christian Bragarnik, le compró la mitad del pase a Inter Miami en 2.5 millones de dólares. En el conjunto recién ascendido a LaLiga ya se enfrentó a Atlético de Madrid y Levante.

Esteban Andrada a Zaragoza

A los 34 años, al exarquero de Boca surgido en Lanús le llegó su primera oportunidad en Europa, aunque en la Segunda de España. Se marchará de Rayados de Monterrey prestado por una temporada a Zaragoza, club que tendrá una opción de compra en caso de ascender a la Primera División.

Joaquín Panichelli a Racing de Estrasburgo

El delantero de 22 años que no llegó a debutar en River pasó de Alavés al conjunto francés a cambio de 16 millones de euros. El Millonario recibió 3.8 millones de dólares debudo al acuerdo previo por la ficha del juvenil y el mecanismo de solidaridad por derechos de formación. Ya se presentó en dos citas de Conference League ante Brøndby y frente a Metz, Nantes y Mónaco por la Ligue 1.

Julián Carranza a Leicester

El atacante de 25 años llega cedido desde Feyenoord de los Países Bajos por un año, con una opción de compra incluida en el acuerdo. En el campeón 2016 de la Premier League tendrá la meta de volver a la máxima categoría tras el reciente descenso a la Championship.