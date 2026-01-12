Cerraron ocho empresas por día en la provincia de Buenos Aires desde la llegada de Javier Milei

La industria bonaerense es uno de los sectores más afectados por el modelo económico- financiero aplicado por el gobierno de Javier Milei. Un reciente informe dado a conocer por el ministro de Economía de la provincia, Pablo López, puso de relieve el impacto de la crisis con números concretos

Entre noviembre del 2023 y septiembre del 2025 – último registro disponible- 5335 empresas bonaerenses dejaron de operar y se registran siete meses consecutivos de cierres.

En promedio, el mapa muestra que cerraron 8 firmas por día a lo largo de los 22 meses relevados.

“Aunque el impacto fue generalizado —con la excepción de Neuquén—, la PBA concentra más daño por su estructura productiva: aporta casi el 50% del valor industrial del país” explicó el funcionario provincial, quien recodó que 3 de cada 10 empresas que cerraron en el país estaban instaladas en territorio bonaerense.

El “no hay misterio” de la provincia Vs. La culpa es de las “tasa municipales” de Nación

“No hay misterio” sentenció, respecto a los efectos de las medidas nacionales en la industria bonaerense.

Cabe recordar que días atrás, un posteo del Jefe de Gabinete nacional, Manuel Adorni ensayó otra posible explicación: culpó a la “voracidad fiscal” de los intendentes por la quiebra de Pymes y desató una fuerte polémica.

Según el funcionario nacional, acharó al cobro de las tasas municipales gran parte de las dificultades del sector. Adorni relató en redes sociales una supuesta charla con un empresario pyme que, según afirmó, habría estado “al borde de fundirse” por un aumento de la tasa municipal en 2025.

De acuerdo a su versión, al pedir una exención, el municipio – que evitó mencionar- se la habría ofrecido a cambio de firmar una nota culpando al presidente Javier Milei por su situación económica.

El mensaje se inscribe en la ofensiva del Gobierno nacional contra el cobro de tasas municipales, en especial la tasa vial a los combustibles y los gravámenes municipales incluidos en boletas de servicios como luz y gas.