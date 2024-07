Cementerio Parque: Preocupación por el Estado de Abandono

Tras el estado de abandono del predio y el no funcionamiento del crematorio municipal ubicado en el Cementerio Parque de Mar del Plata, la Concejala de Unión por la Patria, Valeria Crespo junto con el Concejal, Diego García, presentaron un Proyecto de Comunicación solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal que informe sobre el funcionamiento y acciones que se estén llevando a cabo para resolver el mal estado del lugar pero, cinco meses después, no hay respuestas.

El 21 de febrero de 2024, el expediente fue tratado en la Comisión de Obras y Planeamiento pero, hasta el momento, no hubo respuesta del EMSUR, tal como se acordó en la Comisión y la situación es alarmante y pese al silencio del Gobierno Municipal sobre el mal estado del lugar, se pudo constatar, a través de distintos medios periodísticos, que el crematorio sigue sin funcionar.

Además, el correcto funcionamiento del crematorio es muy importante para gestionar el espacio en el cementerio y dar respuesta a las necesidades de las vecinas y vecinos de la ciudad y/o reducir la ocupación proporcional del predio. “La falta de este servicio trae, también, aparejado un menoscabo económico a las personas que han sufrido la pérdida de un ser querido y hay a quienes se les dificulta acceder a un crematorio privado”, aseguró la Concejala Crespo.

Para el periodo 2024 el EMSUR proyectó un gasto total de $140.000.000 en obras destinadas para los cementerios municipales y resulta necesario conocer cuáles son las obras y cómo se planea la ejecución de estas:

a) Acciones realizadas o a realizar para el mantenimiento y/o conservación del Cementerio Parque, considerando medidas específicas, inversiones realizadas y/o proyectos futuros destinados a preservar este espacio vital para la comunidad;

b) Plan de obras y tiempo de ejecución estimado para la reconstrucción de la zona de los nichos;

c) Acciones realizadas o a realizar para el arreglo del Crematorio, como así también, informe acerca de los motivos por los que no se encuentra en funcionamiento;

e) Medidas de seguridad implementadas o a implementar para garantizar el cuidado de las vecinas y vecinos que concurren al lugar y medidas para evitar la situación de vandalismo y robo que existe en los mismos.

QUEMA DE ESTUPEFACIENTES

Leandro Favaro , agente fiscal de la Unidad Funcional de Estupefacientes del Departamento Judicial de Mar del Plata , ordenó el pasado 1 de julio la “quema de estupefacientes” provenientes de secuestros en el marco de investigaciones penales en las instalaciones del Basurero Municipal de la ciudad de Balcarce junto con la Unidad Fiscal de esa ciudad por falta de funcionamiento del crematorio del Cementerio Municipal.

Si bien, no trascendió qué tipo de estupefacientes iban a incinerar ni qué cantidad, se supo que sólo pudieron quemar marihuana incautada por el Departamento Judicial de Mar del Plata, sin embargo , la cocaína no fue parte del procedimiento porque la diligencia fue realizada en un pozo dentro del basural donde no se alcanza la temperatura requerida para ese tipo de droga.

