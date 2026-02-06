Cayó el violador de una menor en la playa en Miramar: Intervino el fiscal Moure en la investigación

Según la denuncia, los chicos fueron abordados por un sujeto que las amenazó con un arma blanca . El agresor ató los pies de las víctimas y, bajo amenazas, las obligó a despojarse parcialmente de sus prendas. Allí, violó a la joven.

Investigación

Como informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense a la Agencia DIB, las víctimas lograron llegar a la vía pública, donde solicitaron ayuda a personal policial que se encontraba en la zona. De inmediato se activó el protocolo de asistencia, con intervención médica y psicológica para la persona afectada.

Por disposición del fiscal Rodolfo Moure, titular de la UFI Descentralizada de Miramar, la Investigación Penal Preparatoria fue girada ese mismo día a la SubDDI local para su prosecución.

A partir de entonces se realizaron relevamientos de cámaras de seguridad, inspecciones oculares, búsqueda de testigos y toma de declaraciones que permitieron reconstruir la secuencia previa y posterior al ataque.

Reconocimiento y arresto

En el marco de esas tareas, se obtuvo un reconocimiento fotográfico del presunto autor por parte de un testigo, lo que permitió avanzar en la identificación del sospechoso, quien ya se encontraba bajo monitoreo policial.

Con la orden de detención librada por el Juzgado de Garantías interviniente, el acusado fue interceptado en la vía pública, en la intersección de calles 52 y 5, en el barrio Marines de Miramar, a unos 80 metros del domicilio de sus padres.

El hombre quedó a disposición de la Justicia, imputado por el delito de “abuso sexual agravado”.