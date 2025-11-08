Cavani vuelve a la lista: Boca confirmó los 24 concentrados para el Superclásico ante River

A tan solo un día para el Súper Clásico, Boca Juniors confirmó el listado de los 24 concentrados que estarán presentes en La Bombonera.

El director técnico Claudio Úbeda decidió citar al centro delantero uruguayo Edinson Cavani, quien no disputa un partido con la camiseta de Boca desde la igualdad 1-1 ante Rosario Central, el 14 de septiembre.

En cuanto al arco, el técnico optó por una triple citación: Agustín Marchesín, Leandro Brey y Javier García. A pesar de la variedad, lo más probable es que el ex guardameta de Lanús se quede con la titularidad, aunque Brey podría tener la posibilidad de regresar al arco “Xeneize”.

El resto de la lista de concentrados de Boca Juniors combina experiencia, jerarquía y juventud, lo que le permite al entrenador disponer de distintas variantes tácticas para el Superclásico. En defensa, Advíncula, Figal, Alarcón y Blanco serían titulares, mientras que Delgado, Barinaga y Di Lollo aparecen como alternativas.

En el mediocampo, Leandro Paredes será el eje del equipo, acompañado por Tomás Belmonte y Kevin Zenón, quienes aportan despliegue y dinámica. Palacios y Giménez suman frescura, mientras que Pellegrino podría cumplir una función táctica o de contención según el desarrollo del juego.

En ataque, el “Azul y Oro” vuelve a estar encabezado con Merentiel, mientras que Janson, Zeballos y Braida ofrecen distintas opciones ofensivas para cambiar el ritmo del partido.

Con esta nómina, Úbeda intentará equilibrar solidez y eficacia, confiando en el liderazgo de Paredes, la creatividad de Zenón y la jerarquía de Cavani para afrontar un Súper Clásico que promete una Bombonera encendida.

La lista de Úbeda para el Súper Clásico

Agustín Marchesín

Marco Pellegrino

Kevin Zenón

Leandro Brey

Lautaro Blanco

Carlos Palacios

Javier García

Leandro Paredes

Lucas Janson

Luis Advíncula

Milton Delgado

Brian Aguirre

Juan Barinaga

Tomás Belmonte

Exequiel OscarZeballos

Nicolás Figal

Williams Alarcón

Edinson Cavani

Lautaro Di Lollo

Ander Herrera

Miguel Merentiel

Ayrton Costa

Malcom Braida

Milton Giménez

D.T: Claudio Úbeda