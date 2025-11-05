Causa Cuadernos: Cristina Kirchner vuelve al banquillo de Comodoro Py junto a 86 acusados

La demanda de estos fondos para el Gobierno de Kicillof tiene como principal objetivo el pago de US$2.545 millones en conceptos de servicio de deuda que incluyen los 830 millones de dólares correspondientes a los bonos que deben pagarse en marzo y septiembre del próximo año.

Más deuda

En el artículo 4°, el proyecto autoriza a la Tesorería General a emitir Letras del Tesoro por hasta el equivalente a 250 millones de dólares. El repago se hará con Rentas Generales o recursos provinciales afectados como garantía. Mientras que el artículo 5° permite a Buenos Aires Energía S.A. endeudarse hasta 150 millones de dólares para financiar proyectos energéticos.

En tanto, el artículo 6° autoriza a Autopistas de Buenos Aires S.A. a endeudarse hasta 250 millones dólares para obras de infraestructura, bajo condiciones similares: recursos propios, fideicomisos y posibilidad de garantías compartidas con el Ejecutivo Nacional.

Cabe recordar que el Gobierno provincial contempla en las leyes que presentó para el ejercicio 2026 gastos por 43 billones de pesos, un superávit económico de 0,5 puntos, el fortalecimiento de la inversión en obra pública, no incrementa la carga tributaria sobre los sectores productivos y solicita un financiamiento de 3 mil millones de dólares para afrontar pagos de deudas. (DIB)