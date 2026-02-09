Causa ANDIS: procesaron a Diego Spagnuolo y otros ex funcionarios por asociación ilícita

Casanello advirtió: “La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad”.

La causa por corrupción en la ANDIS

La causa comenzó luego de la publicación en redes sociales y medios de comunicación de una serie de audios telefónicos donde una voz atribuida a Spagnuolo denunciaba un sistema de retenciones del 8% en las compras de medicamentos, orquestado por Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y la droguería Suizo Argentina.

En esas grabaciones, el exfuncionario refería: “A mí me están desfalcando la agencia” y mencionaba tener “todos los WhatsApps de Karina” como respaldo. “A Karina le llega el 3% y el 1% se va en la operatoria”, expresaba Spagnuolo en las comunicaciones.

En los audios difundidos por el programa Data Clave, en el streaming Carnaval, el funcionario dijo que el presidente Javier Milei estaba al tanto de lo sucedido: “Yo fui y le dije: ‘Javier, yo estoy denunciando todo el choreo y abajo tengo gente que va a pedir guita. ¿Qué hago?’”.

En los audios Spagnuolo describía «una gama enorme de negocios”, vinculados a los remedios que tenían descuentos de las droguerías. En paralelo, miles de personas reclamaban la votación de la Ley de Emergencia en discapacidad por los recortes y bajos sueldos que estaba sufriendo el sector.