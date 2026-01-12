Causa AFA: Lopérfido, muy duro con Sergio Massa

Darío Lopérfido apuntó contra la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a la que vinculó con un funcionamiento “mafioso”, y denunció una red de corrupción estructural que, según sostuvo, tiene respaldo político y judicial.

La columna publicada en la Agencia Noticias Argentinas, sostiene que en la AFA “se roba muchísimo” y que el nivel de impunidad es tal que “nadie renuncia”, a pesar de las denuncias sobre enriquecimiento ilícito y manejo discrecional de fondos.

Lopérfido señaló directamente al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; a su segundo, Pablo Toviggino; y al empresario Javier Faroni, a quien relacionó con el retorno de dinero a cuentas personales desde el exterior. Además, mencionó como víctima de represalias judiciales al dirigente de la Coalición Cívica, Matías Yofe, patrocinado por Elisa Carrió.

“El club del presidente tiene ventaja y se inventan campeones”, escribió Lopérfido, en referencia al supuesto favoritismo dentro de la institución. También remarcó los vínculos políticos de Tapia, mencionando su parentesco con Hugo Moyano como punto de partida de su carrera dirigencial.

En otro pasaje de la columna, el exfuncionario atribuyó el respaldo político de los dirigentes de la AFA al excandidato presidencial y exministro de Economía, Sergio Massa, a quien calificó como “el político más impune de la Argentina” y “el verdadero jefe de la mafia”.

Lopérfido afirmó que “los actos de corrupción” durante la gestión de Massa en el Palacio de Hacienda son “un secreto a voces” y que su protección responde a “una enorme red de políticos, jueces, fiscales y medios de comunicación”.

“El escándalo de la AFA está en la prensa mundial y lo que llama la atención es que nadie renuncia. Los corruptos tienen más poder que los que denuncian”, concluyó Lopérfido, al tiempo que sostuvo que el combate a la corrupción es una condición indispensable para que el país recupere credibilidad y atraiga inversiones.

