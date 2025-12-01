Castrilli, duro con Tapia: “Se creyeron impunes por haber ganado la Copa del Mundo”

El ex árbitro Javier Castrilli aseguró que la dirigencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), encabezada por el presidente Claudio Tapia, se cree impune “por haber ganado la Copa del Mundo”, a la vez que dijo que “se pretende manipular y creen que la gente es tonta».

En el programa ´Vamos Rivadavia´ que se emite por Radio Rivadavia AM 630, el reconocido ex árbitro se refirió a las últimas semanas viciadas de pólemicas en el fútbol argentino y su ente madre, algo que viene siendo informado por la Agencia Noticias Argentinas hace un tiempo.

“Esta asociación sin fines de lucro, que se maneja con asambleas y tiene un Cómite Ejecutivo, obvio que se puede llegar a poner a su favor teniendo los votos, asistiendo económicamente a los clubes como San Lorenzo. Por eso se sienten impunes, pero tienen una miopía política tan grande que se creyeron impunes a perpetuidad de tener la opinión pública a su favor por el simple hecho de haber ganado la Copa del Mundo. Afortunadamente, la gente ya toma consciencia de lo que está pasando”, declaró Castrilli.

Siguiendo con la crítica hacía la impunidad que, según él, maneja la AFA, el ex referí afirmó: “Estos instrumentos, estas herramientas que deberian aportar transparencia, terminan siendo una herramienta más de dominación en sociedades totalmente corruptas. Una herramienta más para transformarlas en la escribanía de lo absurdo, del despropósito. Fijense que muchas veces no difunden los audios y los videos del VAR pero, aunque lo hagan, hay una voz en off que me está explicando algo que yo no veo en televisión”.

“Se pretende manipular y creen que la gente es tonta. Lejos de ocultarla, ellos ostentan esa impunidad intestinamente porque, obviamente, es un mecanismo de dominación y sometimiento. Ellos necesitan difundir esta impunidad para que, aquellos que esten en contra, sepan a lo que se atienen. Tienen todos los entes para sancionar como hicieron con Estudiantes de La Plata” agregó.

Por último, Castrilli se refirió al presente de su profesión en la Argentina: “Esto viene ocurriendo hace 8 años. Les exigían a los presidentes de ligas de todo el país que no le dieran partidos a los árbitros que estaban afiliados al SADRA (Sindicato de árbitros de la República Argentina) y a los árbitros de primera, como el caso de Facundo Tello que perteneció al SADRA, tuvo que renunciar al sindicato y afiliarse al que creó Pablo Toviggino, el UADA. Esto sucedió también con otros árbitros y los obligaron a renunciar por millones de causas”.isyg9g

“Esto sucedió hace 7 años cuando el SADRA osó a mandarle una nota a Toviggino diciéndole que era un acto de irresponsabilidad designar a un árbitro que siempre tuvo problemas dirigiendo el mismo equipo. Yo me he enterado de árbitros que afirman y siguen afirmando haber recibido llamadas de Gustavo Bassi, el designador del Consejo Federal, diciendoles que por favor no se vaya a equivocar con determinado equipo”, dijo.

«Estos árbitros fueron compensados con ascensos, asi llegaron Fernando Espinoza, Andrés Merlos, Jorge Baliño, Pablo Echavarría y Luis Lobo Medina”, concluyó