Castello permeable según la banca que sea negocio político: Todo un estilo

Sinuosa la vida política de Guillermo Castello. Actos de militancia para proveer militó la CC con Marcela Campagnoli y Lilita Carrió, compartió espacio con José Luis Espert y hasta asumió una banca por la Sexta Sección Electoral, a pesar de tener como residencia General Pueyrredon. Una especie de Alejandro Rabinovich en modo bahiense. Puso de manifiesto una gran maleabilidad política que le ha permitido sobrevivir dentro de las estructuras que el propio Milei denominó como la casta.

Aunque se cocinara a fuego lento, todos sabían que el desembarco del diputado bonaerense Guillermo Castello a La Libertad Avanza era inminente. «Hace rato que presume que el marplatense que se inició en política en el partido de Ricardo López Murphy iba a llegar a las filas de Javier Milei, después de pasar por la Coalición Cívica de Elisa Carrió», sostuvo Letra P quien lo califica también de «radicalizado como antiperonista incansable»

Fue colaboracionista de Juntos Por El Cambio pero no logró insertarse, a pesar de la representación de la CC en JxC en el gobierno municipal.

Obligado a entregarle las llaves de su despacho a diputada bonaerense electa por Unión por la Patria Mayra Mendoza, el legislador de La Libertad Avanza Guillermo Castello pintó la oficina completamente de violeta.

La picardía fue mostrada por el libertario en redes sociales y no faltaron los usuarios que le recordaron que el violeta es el color identitario que utiliza la gestión de Quilmes por lo menos desde el 2019, año en que la dirigente kirchnerista de La Cámpora alcanzó la intendencia.

“Las autoridades de la Cámara me informaron que mi despacho iba a ser entregado a la flamante diputada Mayra Mendoza y me pidieron que lo deje en buenas condiciones”, señaló Castello.

“Aprovechamos el finde largo para darle una manito de pintura. Quedó bien, ¿no?”, preguntó con ironía el diputado libertario.

Enseguida, varios usuarios apuntaron sobre la utilización del violeta como distintivo de la gestión de Quilmes, y hasta deslizaron que la “manito de pintura” era un favor que le estaban haciendo a la intendenta saliente.

«Dice Mayra que muchas gracias, desde el 2019 lo usa en en municipio de Quilmes«, expresó un usuario.__IP__

«Viste que soy un buen vecino», le contestó Castello, según pudo apreciar la Agencia Noticias Argentinas (NA) en el intercambio de redes sociales.