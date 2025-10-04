Castello había atravesado su período de cuitas con Espert luego de su paso por JxC

El economista liberal José Luis Espert se enfrenta a un golpe político, ya que ha perdido a su último representante en la Legislatura bonaerense. Guillermo Castello, diputado de Avanza Libertad, ha anunciado su separación del espacio y ha decidido formar su propio bloque con el nombre de «Libre», publicó la Agencia País en 2023, lo que deja en evidencia un considerable nivel de conclicto que existe entre los libertarios.

En un comunicado publicado en sus redes sociales, Castello explicó su decisión de abandonar el bloque de Avanza Libertad debido a un acuerdo electoral inconsulto con el Larretismo. El legislador afirmó: «A partir de ahora, el bloque en la Cámara de Diputados llevará el nombre de Libre. Seguiré trabajando por las ideas liberales y luchando por la unión del Liberalismo».

Castello goza de una tranquilidad extra que le da el vivir en Mar del Plata y ser diputado por la ciudad de Bahía Blanca. Por lo cual, reside en una ciudad a la que no le debe rendir cuentas por su trabajo como legislador ni a un partido político y al mismo tiempo no convive con los vecinos a los que sí representa como diputado. Por esa razón, el diputado marplatense analiza con mucha tranquilidad los pasos a seguir pensando en como re-acomodarse políticamente para seguir en el cargo a partir de diciembre de 2025.

Con la salida de Castello, Espert se queda sin representantes en la Legislatura bonaerense. Anteriormente, Nahuel Sotelo y Constanza Moragues también habían dejado el bloque, optando cada uno por formar su propia bancada. Moragues lidera el bloque «La Libertad Avanza», mientras que Sotelo ha nombrado a su banca «Fuerza Libertaria». Castello, por su parte, ha bautizado a su bloque como «Libre».

Es interesante destacar que los tres diputados han evitado unirse en un mismo bloque, optando por seguir caminos separados. Aunque comparten afinidades en el ámbito liberal, existen diferencias conceptuales entre ellos. Moragues y Sotelo se identifican como libertarios, mientras que Castello se alinea más con el liberalismo.

La ruptura de Castello con Espert fue motivada por un acuerdo personal entre Espert y Rodríguez Larreta, sin haberlo consultado previamente. Castello expresó su descontento por esta situación y señaló: «La gente nos votó para promover el liberalismo y ser una oposición, no para aliarnos con el peor de la clase, que es Larreta. A partir del 10 de diciembre, buscaré reconstruir el liberalismo desde afuera».

Desde el inicio, Espert ha enfrentado dificultades para liderar su bloque en la Legislatura bonaerense. Pocos días después de asumir, en diciembre de 2021, el economista viajó a La Plata con el objetivo de presionar a los diputados para que votaran en contra de los cambios en la ley que limita la reelección de intendentes. Sin embargo, esta primera votación mostró divisiones en el bloque liberal.

A lo largo de ese tiempo, Castello ha sido el principal impulsor de la unidad dentro del bloque, a diferencia de Sotelo y Moragues. Vale la pena mencionar que Castello ya tenía experiencia como diputado, habiendo ingresado a la Legislatura en 2015 como miembro de Cambiemos. A medida que pasaron los años, surgieron diferencias entre Castello y ese espacio político.