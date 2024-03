Caso Tai An: “Esto no es pesca incidental”

Las sanciones aplicadas al buque Tai An hacen referencia a un exceso de pesca incidental y el propietario del buque utiliza el mismo argumento en su defensa, pero la evidencia científica da cuenta de que el barco realizó pesca dirigida e intencional, según confirmó Otto Wöhler, biólogo especialista del INIDEP. Además, Wöhler desmiente los enunciados de “ecocidio” que circularon en torno a este caso y asegura que las empresas tenedoras de cuota se manejan dentro de la ley. También aclara cuestiones relacionadas al rol del observador a bordo, el arte de pesca utilizada por el barco infractor y sobre la imposibilidad de que se le otorgue a este buque una porción de la Reserva de Administración como pretenden la empresa Prodesur y el gobernador de Tierra del Fuego.

¿Qué aporta el dato de que entró seis veces al mismo cuadrante?

OTTO WÖHLER: Eso para mí demuestra claramente que había intencionalidad de ir a pescar merluza negra ahí, porque había merluza negra y fue a pescar de manera repetitiva. No es que hizo un lance y se retiró porque pescó diez toneladas en un lance. Eso te puede ocurrir, pensando que la marca era de otro recurso. Ahora, si te vas de ahí y a la semana volvés a pescar al mismo lugar donde sabés que agarraste un montón de merluza negra y volvés a agarrar un montón de merluza negra por encima de lo permitido y volvés al mismo lugar… Eso deja de ser sorpresa, porque sabés que hay merluza negra y la vas a buscar. Y eso lo hizo seis veces. Fue a agarrar merluza negra porque estaba el recurso en el área. Eso demuestra claramente que fue intencional, fue intencional ir a pescar ahí merluza negra. Siguió y siguió y hasta tuvo un lance de 80 toneladas.

¿Se pueden pescar 80 toneladas en un lance si no se utiliza red de arrastre de fondo?

OW: Las redes pelágicas o semipelágicas no pasan tan cerca al fondo, entonces las capturas de merluza negra se minimizan, pero si usan red de arrastre de fondo pueden capturar esa cantidad.

¿Este barco puede llevar a bordo red de arrastre de fondo?

OW: Sí, porque en la zona donde pesca merluza de cola o polaca la pueden usar. Lo que no pueden es pescar con arrastre de fondo dentro de las tres cuadrículas que conforman el área de protección de juveniles. Ahí no se puede pescar a menos de 800 metros de profundidad y en este caso, a más de 800 metros tampoco, porque no tiene cuota de merluza negra.

¿Las autoridades pueden pedir información al observador a bordo para conocer más detalles de esa captura?

OW: Hemos luchado mucho para que la información que deriva del observador no se use con fines sancionatorios, para que no haya presiones y podamos tener información confiable. Ahora, eso no significa que no pueda requerir la autoridad esa información para chequear.

Estas capturas, ¿se van a tener que descontar de la cuota o de la Reserva de Administración?

OW: Sí, seguramente de la Reserva de Administración, que es de donde se descuenta lo que en teoría es incidental. Esto no es pesca incidental, pero se tiene que descontar de ahí, con lo cual también hay un perjuicio para las empresas que son tenedoras de la cuota. Porque lo que no se captura como pesca incidental, se distribuye entre las tres empresas igualitariamente. Eso ya está establecido. Así están las actas del Consejo Federal Pesquero. Lo que no puede ocurrir es que se le sumen a la captura máxima permisible.

El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, ingresó una nota al Consejo Federal Pesquero que todavía no se había tratado. Pero existe y pidió en nombre de Prodesur 300 toneladas de la Reserva de Administración para el buque Tai An. ¿Eso puede concretarse?

OW: No, no le correspondería a un barco sin cuota. Eso es inviable. Ya hubo un pedido el año pasado de la propia empresa, pero en un sistema de cuotas individuales transferibles no se puede agregar otro actor más dándole cuota, porque las otras tres empresas son las tenedoras del 100% de la cuota. No, eso es inviable. No se puede hacer.

¿Qué puede decir de las expresiones que hubo en muchos medios de ecocidio respecto de este caso?

OW: Esto no tiene que producir ningún efecto negativo sobre el recurso. Son expresiones grandilocuentes que generan un impacto importante en la audiencia, pero en realidad esto no es un ecocidio de ninguna manera. Esto es una pesca ilegal que es muy grave, pero esta captura no va a tener, a mi criterio, ningún efecto perdurable en la salud del recurso. Sobre todo, porque se va a incluir dentro de la captura máxima permisible. Obviamente es preferible no hacerlo porque hay que dejar que los peces crezcan y se reproduzcan antes de pescarlos.

¿Recibió el Tai An la sanción que esperaba?

OW: No esperaba nada, creo que hay que aplicar lo que dice la Ley de Pesca. Lo que está claro es que los valores de las sanciones por esta unidad de referencia están completamente desactualizados. Eso está claro. Lo que hay que hacer es actualizar el valor de esa unidad de referencia para la aplicación de sanciones.

¿Alguna vez, en todos sus años de experiencia en la pesquería, vio un caso como este?

OW: No desde que está regulada la pesquería. Cuando se inició la pesquería de merluza argentina el 90% de todo lo que se capturaba eran juveniles. Estamos hablando del año 2000. A partir de ahí empezamos una fuerte concientización de la necesidad de regular esta pesquería y ya entre los años 2002 y 2003 pusimos la veda y disminuimos el porcentaje de juveniles. En 2004 empezamos a poner la captura máxima permisible y todo esto se fue regulando. En aquel momento no era ilegal, porque no había ninguna regulación. Pero desde que está regulada nunca había ocurrido una cosa así. Ni siquiera, parecida.

¿Las empresas tenedoras de cuota pescan de forma responsable?

OW: Sí, el sistema está controlado de tal manera que no pueden ocurrir estas cosas y de hecho no ocurren. Hay controles de todo tipo, por ejemplo, tienen un observador e inspector obligatorio en todas las mareas. Por más que se diga que el sistema no funciona, lo cierto es que funciona. Si cometen una falta, se conoce y van a tener que pagar las consecuencias, porque tenemos los mecanismos suficientes como para que eso funcione. Me animo a decir que no ocurre porque no lo he visto. Creo que todos los barcos, más allá de pequeñas cuestiones que ocurren en cualquier pesquería, en cualquier buque, operan absolutamente dentro de lo que marca la ley. Además, se cuidan mucho porque están dentro de un programa de mejoramiento pesquero tendiente a la certificación y saben que cualquier macana que se manden los saca de ese juego. Esa es una de las grandes utilidades que tiene la certificación de pesquería para la administración.

Revista PUERTO