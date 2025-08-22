En este marco, sostuvo: «Mirá que regalo el Día del Padre: a la madrugada me entregaron a mi hijo muerto en el hospital» y contó que «los menores hoy están en la calle».

«Estos menores asesinos deben cumplir una condena, no digo en una cárcel, en algún lugar que los resocialicen», recalcó, y dio detalles del pedido de reforma del Régimen Penal Juvenil que hizo a los diputados nacionales a través de, entre otros medios, la página wwww.change.org.

«El día que lo mataron, él quiso hacer uso de su derecho y venir a Mar del Plata a festejar su cumpleaños y el Día del Padre. Ese día no volvió porque cinco asesinos le arrebataron su vida, dos de ellos menores de edad«.

«Por eso les pido que traten en forma urgente y promulguen el proyecto de ley y Código Penal Juvenil para que no haya más Martín en esta hermosa ciudad y bello país, pido que se haga justicia y podamos vivir en paz», concluyó.

Cómo fue el crimen de Martín Mora Negretti en Mar del Plata

Martín Mora Negretti fue asesinado en la madrugada del 19 de junio de 2022, horas después de haber llegado a Mar del Plata a festejar su cumpleaños.

El joven fue atacado cerca de las 2 en la zona de Sarmiento y Rawson, a metros de la vieja terminal de ómnibus, cuando se encontraba con Valle y con las novias de ambos en una parada de colectivos.

De acuerdo a la investigación, la agresión se produjo luego de una discusión que la víctima y sus amigos mantuvieron con un grupo de personas que arrojaban bolsas con hielo desde el séptimo piso de un edificio ubicado sobre la calle Sarmiento.

Martín Mora Negretti sufrió al menos seis heridas de arma blanca en la espalda y fue trasladado en una ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde falleció poco después, mientras que su amigo presentó lesiones leves y fue dado de alta tras ser derivado en un patrullero al mismo centro de salud.

En las primeras horas posteriores al crimen, fueron detenidos González, que fue alojada en el Destacamento Femenino, y tres adolescentes de 13 y 14 años. Hoy, los menores se encuentran en libertad.