Caso Montenegro: Talerico reclama hacer uso de licencias a intendentes que sean candidatos

La rosca política insume recursos y esfuerzos propios de otros estándares. Lo que se ha observado través de la experiencias de General Pueyrredon aplica a la demanda de Talerico.

El intendente Montenegro puede ser observado a través de sus actos de militancia en CABA y en señales de noticias en las cuales pauta la MGP generosamente.

Es como ajeno a los acontecimientos que vive la ciudad en una actitud completamente declinante. Económica y socialmente no se postergan las evidencias. Si Montenegro ha concluido con sus funciones en General Pueyrredon, no deben sumarse aspiraciones políticas que lindan con incumplimientos a quienes lo respaldaron con su voto.

La incertidumbre cómo estado de ánimo perfora las bases más complicadas de quienes sienten «Que el intendente se fue «, razonamiento de Talerico quien fue nada menos que la nº 2 de la UIF durante la presidencia del ingeniero Mauricio Macri.

Paralelamente el Honorable Concejo Deliberante ostenta una mayoría automática propia que bloquea y/o admite muchos actos de gobierno que ya no responden a la realidad política de la ciudad. No debe descartarse la acepción de acefalía aunque pareza exagerada. La oposición tiene mucho que decir al respecto, pero hay un manto de silencio y falta de expresión, que acompaña el soberano acto de emitir el voto reemplazado por la ausencia en los com