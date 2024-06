Caso Loan: trasciende un audio y generó revuelo en redes sociales

….

En las últimas horas, trascendió un audio que generó un gran revuelo en las redes sociales, en medio de la búsqueda del niño Loan. En el audio, puede escucharse: “imaginate si se levanta ese pueblo de mierda, no me interesa si él aparece o no, lo que me importa es que esto no salte, ¿entendés? Dejá de joder y que caiga alguien, cinco días lidiando con esto”.

Los usuarios de las redes sociales han adjudicado las palabras del audio al gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Esta situación ha generado un fuerte debate y múltiples reacciones en diferentes plataformas.

Antes de que el audio se hiciera público, el gobernador correntino había declarado: “No descartamos ninguna de las pistas. Pusimos todos los medios y no vamos a dudar en seguir aportando todo lo posible para saber qué pasó”, y agregó de manera contundente: “Lo vamos a seguir buscando, jamás lo vamos a dar por muerto”. Estas declaraciones fueron realizadas en el contexto de las investigaciones y los operativos de búsqueda que se están llevando a cabo para encontrar al pequeño Loan.

Además, el gobernador Valdés informó que se había comunicado con la madre del niño y se puso a su disposición.

Las especulaciones sobre la desaparición de Loan mantiene en vilo a la sociedad correntina y mantiene la atención mediática, que sigue el minuto a minuto de los investigadores para esclarecer los hechos y localizar al niño.

