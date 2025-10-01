Caso $LIBRA: Novelli habría recibido US$180.000 de Julian Peh, CEO de la empresa KIP

El empresario Mauricio Novelli, vinculado al caso de la criptomoneda $LIRBA y al presidente Javier Milei, habría recibido US$180.000 en cripto provenientes de Peh Chyi Haur, más conocido como Julian Peh, quien es el CEO de la empresa KIP.

Según lo confirmó la billetera cripto Binance a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados, Novelli era el dueño de esa billetera, la cual “aportó fondos de manera anónima para engrosar el pool de liquidez inicial de la operatoria, influir en su cotización y obtener ganancias vertiginosas”, informó el periodista Hugo Alconada Mon.

Binance no puede confirmar el nombre del ciudadano proveniente de Singapur que mandó ese dinero a Novelli “porque en la transacción hay también una empresa del páis africano Seychelles, y hay que involucrar a más jurisdicciones para liberar la información”, señaló el periodista especializado en programación Maximiliano Firtman.

Julian Peh, el dueño de la empresa KIP Protocol, proviene del país asiático, y fue quién se adjudicó el lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA el 14 de febrero, al momento que dijo que Novelli lo llamó el día anterior al lanzamiento para ofrecerle ser parte.

Al mes de octubre del 2024, Novelli era representante de la empresa KIP, según informó la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA). El 19 de ese mes se llevó a cabo el evento de TechForum, en donde mantuvieron una reunión el Jefe de Estado, Julian Peh y el propio Novelli. Tanto el Gobierno como KIP fueron sponsors de ese evento.

El empresario argentino ingresó tres veces a la Casa Rosada durante noviembre: la última fue 10 días antes de la transferencia por US$180.000 junto a Hayden Davis, el impulsor del token.

“Novelli tenía una relación comercial con el Presidente desde el 2020. Milei dio clases y charlas en su academia de trading y Novelli auspiciaba la cuenta de Instagram hasta los primeros días de su presidencia. Novelli había lanzado una cripto con un juego que terminó en denuncias de estafa (Vulcano), cripto que Javier Milei había promocionado en redes sociales”, aseguró Firtman en sus redes.

En paralelo, Davies volvió a reunirse con el mandatario el 30 de enero de este año, en donde Milei lo presenta como “un empresario asesor en blockchain e IA, minutos antes que Davis envíe medio millón de dólares más un 5% a alguna otra persona, todavía sin identificar”, puntualizó el periodista especializado en programación.

“El 14 de febrero se lanzó $?LIBRA y ya sabemos lo que vino después. Se identificaron transferencias de Hayden Davis a terceros que coinciden en fechas con eventos destacados en los movimientos de Novelli, como la apertura de cajas de seguridad que fueron luego vaciadas en los primeros minutos hábiles siguientes al escándalo”, concluyó Firtman.

De esta manera, Novelli queda como figura central de la criptoestafa, ya que recibió fondos de un ciudadano singapurense (Julian Peh) con negocios vinculados al lanzamiento de $LIBRA, mantuvo reuniones oficiales con el Presidente presentándose como representante de esa empresa y conservó lazos comerciales previos con el propio Milei.