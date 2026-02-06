Caso Bastian: Piden a IOMA que active el traslado

“La situación es delicada y el tiempo resulta determinante para su evolución. Apelamos a su compromiso y sensibilidad para autorizar y gestionar este traslado a la mayor brevedad posible”, sumó.

Ante un caso de resonancia pública como el de Bastián, las autoridades del gobierno provincial han estado a disposición desde el primer día. Bastián fue trasladado al HIEMI por un helicóptero sanitario. a través de un operativo coordinado por la cartera sanitaria que dirige Nicolas Kreplak.

El martes de esta semana, tras la séptima operación a la que fue sometido el niño, Macarena Collantes, la madre de Bastián, expresó en redes sociales y en declaraciones a medios de comunicación que el niño había despertado del coma.

“Basti despertó, nos reconoció, nos regaló muchas sonrisas y caritas de enojado. Te amo hijo, estamos muy orgullosos de vos. Gracias Dios. Hijo, jamás dudé de tu grandeza y de tu fortaleza. Me hiciste la mamá más feliz del mundo”, celebró.

El caso

Bastián quedó internado el pasado 12 de enero, luego del choque entre un vehículo UTV y una camioneta de gran porte en la zona de médanos La Frontera, en Pinamar. En la playa fue asistido por una pareja de médicos que fue testigo del episodio y pudo entubarlo antes de que llegara la ambulancia.

Minutos después fue trasladado al hospital municipal de la localidad balnearia, donde se le realizaron las primeras intervenciones para contener un fuerte golpe a nivel hepático. Una vez que se estabilizó, pudo ser derivado al HIEMI de Mar del Plata, donde fue intervenido al menos cinco veces más.

En tanto, las dos personas responsables de la colisión, Noemí Quirós y Manuel Molinari, dieron positivo en el test de alcoholemia que se les realizó a través de las muestras de sangre conservadas del momento del episodio. El Ministerio de Transporte bonaerense a través de la Subsecretaría de Políticas de Seguridad Vial inhabilitó a ambos a conducir vehículos en el futuro.

Según detalló la cartera que conduce Martín Marinucci, la inhabilitación se basó en la realización de “maniobras imprudentes” que implicaron un riesgo concreto para terceros. La resolución subraya que ese tipo de conductas “representan un riesgo actual y jurídicamente relevante para la seguridad vial y la vida de las personas”.