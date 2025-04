Caruso Lombardi y candidatos del PRO compartieron un café en medio de la campaña

En un movimiento que generó comentarios en el ámbito político porteño, el ex director técnico de fútbol y ahora candidato a legislador por el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo), Ricardo Caruso Lombardi, junto al diputado Oscar Zago, fue visto saludando a diversos candidatos del PRO -entre ellos Marcelo Bouzas-, en un conocido bar de la ciudad.

El encuentro, que tuvo lugar en un momento de intensa actividad política de cara a las próximas elecciones, despertó interrogantes sobre posibles acercamientos o coincidencias entre figuras de diferentes espacios.

Caruso Lombardi, quien encabeza la lista del MID tras una ruptura de este partido con la alianza que integraba el PRO, se mostró cordial al saludar a los dirigentes del partido amarillo.

Si bien no trascendieron detalles sobre el contenido de las conversaciones, la presencia del popular ex entrenador junto a candidatos del PRO no pasó desapercibida, alimentando especulaciones en un escenario político en constante reconfiguración.