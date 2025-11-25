Caruso Lombardi: “Si Maradona viviera cuestionaría el presente del fútbol argentino”

El exentrenador Ricardo Caruso Lombardi aseguró que si Diego Armando Maradona estuviera vivo cuestionaría el presente del fútbol argentino.

En una entrevista para Splendid 990 que pudo recopilar Agencia Noticias Argentinas, Caruso Lombardi expuso su preocupación por el clima general y utilizó la referencia al “Diez” como eje para contrastar lo que, según él, ocurre hoy.

Caruso afirmó que “Diego falleció hace 5 años que parece que está vivo, sale en todos los programas y todas las charlas”, y volvió a expresar su admiración: “Fue lo más grande que vi”.

El exentrenador relató además que su propio camino en los bancos comenzó gracias a Maradona: “Siempre tuvo gestos muy lindos, yo dirijo en primera por él”.

Y además reconoció que su cercanía con el Diez lo impactó profundamente y sostuvo: “Me costaba mucho asimilarlo todo por la admiración que lo tenía”.

En ese sentido, cuestionó a quienes intentan desplazarlo del debate futbolero: “¿En qué momento no nombras a Maradona?”.

Caruso Lombardi también señaló que el astro hubiera reaccionado ante el panorama actual: “Si Diego resucita y ve el desastre que hay en el fútbol… lo que no diría”.

El ex DT sumó críticas a la actitud de algunos protagonistas: “Muchos callan la boca para no perder el lugar”. Incluso mencionó un episodio reciente con la Selección y aseguró: “Diego lo hubiera llamado a Di Maria para que no agarre el título”.

Caruso cuestionó la discusión relacionada al pasillo de honor y atacó los criterios con los que se juzga a los clubes: “¿En algún lugar dice cómo tienen que estar para hacer un pasillo? Es un pasillo y lo hago como se me cantan las pelotas”.

El ahora panelista recordó un antecedente para remarcar su punto: “Hace 10 días salió campeón Independiente Rivadavia de Mendoza y no le hicieron un pasillo”.

En el cierre, apuntó a Marcelo Gallardo y a su continuidad en Arabia Saudita: “Si Gallardo da un paso al costado no estaría mal tampoco”. #AgenciaNA