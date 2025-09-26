Carrió se sumó a la campaña en Buenos Aires con un fuerte mensaje opositor

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, se sumó hoy a la campaña en la provincia de Buenos Aires y encabezó un acto en el comité radical de Rojas junto al primer candidato a diputado nacional Juan Manuel López y el intendente local, Román Bouvier. “La sociedad tiene que votar personas republicanas, moderadas, con historia y conocimiento. Hay que garantizar una oposición fuerte con valores democráticos”, afirmó.

En un discurso con eje económico, Carrió advirtió que “la economía real está frenada, las PYMES cierran, los salarios no alcanzan y el modelo de carry trade sólo beneficia a la timba financiera y al establishment”. Además, subrayó que “la asfixia económica impacta más en la clase media porque es el sostén y amortiguador de todas las crisis. Por eso la defensa de la identidad de clase media es la defensa de la Argentina”.

Acompañado por las postulantes a diputadas nacionales Elsa Llenderrozas, Maricel Etchecoin y Victoria Borrego, el candidato López remarcó que “hay que votar gente seria que ponga límites, reclame lo que necesita la gente y nunca haya sido kirchnerista, la única alternativa somos nosotros”.

Por su parte, Llenderrozas destacó que “el radicalismo está en la lista de la Coalición Cívica” y valoró el apoyo de dirigentes como Miguel Fernández, Daniel Salvador y gran parte de la militancia. A su turno, Etchecoin pidió “romper con la polarización” porque, dijo, “hay una parte de la sociedad que no se ve representada ni por Fuerza Patria ni por los libertarios”.

La recorrida de los candidatos comenzó en Salto, donde dialogaron con comerciantes y vecinos. En el marco de la campaña, López visitará mañana Moreno, mientras que Llenderrozas recorrerá Avellaneda. El lunes, ambos estarán en Bahía Blanca junto al diputado provincial electo Andrés De Leo.