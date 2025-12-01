Carrió pide que se investigue a los supuestos testaferros del Chiqui Tapia

La ex diputada nacional Elisa Carrió, junto al presidente de la Coalición Cívica de Pilar, Matías Yofe, y el legislador porteño Facundo del Gaiso, solicitó que se investigue a los supuestos testaferros del titular de la AFA, Claudio ‘Chiqui’ Tapia. Una de las sucursales de Sur Finanzas se encuentra en Avenida Luro al 3100 y en un cartel se puede leer cerrada permanentemente.

La denuncia presentada tiene como objetivo la investigación de la “posible comisión del delito de lavado de dinero y otros ilícitos precedentes” por parte de Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, quienes estarían vinculados a Tapia.

Según información propiciada a la Agencia Noticias Argentinas, la empresa de Pantano y Conte, Real Central SRL. habría adquirido una propiedad ubicada en Villa Rosa (Pilar), compuesta por dos lotes con una superficie total de 105.384,80 metros cuadrados, en la cual habría autos de colección, un haras de caballos árabes y pura sangre de carrera, pista de entrenamiento equino, helipuerto e instalaciones deportivas múltiples.

“Aun cuando la propiedad hubiera sido adquirida por la empresa, cuyos titulares son las personas denunciadas, después de acrecentar su capital social, ese aumento no alcanzaría de ninguna manera para justificar el giro financiero para la supuesta adquisición de semejante inmueble, no sólo por su tamaño, sino por la infraestructura de lujo que existe en su interior. Con sólo un poco de sentido común se infiere la imposibilidad evidente para afrontar dicha compra de semejante envergadura económica», indicaron los denunciantes.

Y agregaron que «para arribar a esa conclusión es necesario relatar algunos hechos que podrían aportar información para comprender las relaciones que los denunciados habrían construido con quien sería el dueño de la propiedad un importante dirigente del futbol argentino”.

Paralelamente, aseguraron que, en enero de 2023, Pantano asumió como titular de la empresa Mendoza Wines SA y “se asoció con Lucas Labbad en el negocio de los viñedos”.

Labbad es una personalidad reconocida en el ámbito del fútbol argentino por su desempeño como gerente general de Boca Juniors durante la gestión de Daniel Angelici; tuvo “un rol central”, donde se dedicó a trabajar en las áreas “administrativas, contractuales y operativas” y estuvo vinculado a “actores de peso del fútbol nacional e internacional”.isyg9g

“No podemos ignorar que existen versiones públicas (periodísticas y en las redes sociales) que indicarían que el inmueble y los bienes mencionados (…) podrían pertenecer o estar vinculados al señor Claudio ‘Chiqui’ Tapia, lo que refuerza la necesidad de investigar el origen y la trazabilidad de dichos activos”, concluyeron.