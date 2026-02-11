Carrió: “La postergación del nuevo índice le quita credibilidad al INDEC”

La ex diputada y fundadora de la Coalición Cívica (CC) Elisa Carrió afirmó este miércoles que la postergación de la implementación del nuevo índice para medir la inflación “le quita credibilidad totalmente al INDEC”, tras la renuncia del ex titular Marco Lavagna.

“La verdad que esto le quita credibilidad totalmente al INDEC, porque el componente servicios (que en el índice antoguo tienen menos impacto) es tan importante o el más importante hoy en la canasta familiar de los argentinos”, aseguró Carrió en declaraciones a Radio Rivadavia.

La ex fundadora de la alianza Cambiemos se refirió de ese modo a la renuncia de Lavagna a partir de la decisión del Gobierno de continuar con la antigua medición, con datos de 2005, y no implementar la nueva que se había elaborado en 2018, menos alejada de la realidad actual.

“Lo que yo recibo de todos lados, la pregunta que hacen quienes trabajan alrededor mío y yo misma: ¿qué es lo que a nosotros nos provoca hoy la pérdida total de poder del adquisitivo?”, dijo y se respondió: “Los servicios”.

Para Carrió, el índice que mide la inflación está distorsionado pero “no porque haya una altísima inflación en términos de comida o de ropa, etcétera, porque el Gobierno ha logrado ciertamente estabilizar la economía”.

Sin embargo, advirtió que “lo que te viene en servicios te va sacando poder adquisitivo y lo que pagás de servicios financieros o de intereses, porque no pudiste pagar la tarjeta, es tan alto que eso más los alquileres te llevan prácticamente el 70% de tu de tu salario”.

“Ellos (por el Gobierno) dicen ‘tengo que recomponer por lo menos en un 30% de los servicios, pero bueno, entonces eso tiene que entrar en la inflación. Ahora, en la inflación de febrero, me van a actualizar la luz, el agua, etcétera, pero esto no me va a ir en la inflación. Entonces me están mintiendo”, recalcó.

La ex legisladora sostuvo que “la gente se da cuenta y te dice ´’a mí me subió todo, me están mintiendo con el 2% o el 3%, y es bueno no mentir, hay que aprender esto de lo que pasó con el kirchnerismo”.

Para Carrió “la percepción de la sociedad te dice que (la economía) está estable en muchas cosas menos en los servicios, pese a lo que dice el Gobierno. Hay una sensación de estabilidad en algunas cosas o de baja en otras, pero te dicen ‘los servicios nos matan’”.