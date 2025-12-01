Carranza : del arco de Aldosivi a Secretario Técnico de Instituto

Aunque el ahora ex arquero de fútbol Jorge Carranza haya negado en la entrevista con el programa LA VOZ DEL ESTADIO por YouTube@golesdemedianoche Y POR LA 90.5 RADIO ËTER la semana pasada, todo iba encaminado a comenzar su camino como Secretario Técnico. Así lo reveló la página oficial del club Instituto de Córdoba que compartimos a continuación:

La Comisión Directiva, encabezada por el presidente Juan Manuel Cavagliatto, depositó su confianza en Carranza por lo que representa: un hombre de la casa, un referente eterno y un portador genuino del sentido de pertenencia albirrojo. No solo defendió nuestro arco en tres etapas (2002/2008, 2009/2011 y 2020/2023), sino que además se formó para este desafío con preparación dirigencial, técnica y deportiva

El histórico arquero y referente volcará toda su experiencia y conocimiento en esta área crucial; y junto a su equipo se encargará del análisis de rendimiento, el scouting de nuevos talentos y el seguimiento detallado de posibles refuerzos, funcionando como el motor de inteligencia deportiva para el mercado de pases de 2026.

La Gloria pone en marcha su planificación para la temporada 2026, confirmando cambios significativos en la cúpula de su gestión deportiva. Con el objetivo de profesionalizar aún más las áreas y optimizar la toma de decisiones.

Con el objetivo de tener una visión integral sobre el funcionamiento del primer equipo y su nexo con las áreas formativas y administrativas. Anteriormente se desempeñó durante 4 años como manager, siendo artífice del regreso de la Gloria a Primera División y la consolidación del club en la máxima categoría del fútbol argentino.

En este nuevo rol, tendrá la responsabilidad de encabezar y profesionalizar el área de scouting y análisis, liderando la búsqueda de talentos y el estudio de métricas para optimizar el rendimiento del plantel superior

vinculado al club desde 2023, seguirá aportando su conocimiento y visión para potenciar y fortalecer el desarrollo de nuestras categorías base.

, como auténtico hombre de la casa, ex-jugador y referente aportará su vasta experiencia y sentido de pertenencia para potenciar la estructura de nuestras inferiores.

La elección de que “El Loco” Carranza, campeón en 2004 y uno de los héroes del ascenso a Primera en 2022, vuelva al club es para cumplir una misión clara y concisa: dejar a Instituto en lo más alto. Porque cuando un referente vuelve a casa, nuestro lema se resalta: