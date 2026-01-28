Carrancio ya se anotó para el 2027 pero mientras tanto Neme hace planes con Katopodis

La apertura de la lista de oradores -la velada estuvo conducida por los diputados Sergio “Tronco” Figliuolo y Lilia Lemoine- la abrió una de las caras nuevas que podría “patear el tablero” en la ciudad: la empresaria e influencer ultraconservadora Patricia Soprano. Se presenta “conferencista” y es una furibunda opositora al feminismo y el aborto, con un discurso que hace eje en la defensa de la familia y la fe cristiana.
Antes de que hablaran Agustín Laje y Nicolás Marquez -ideólogo y biógrafo del Presidente, organizadores de la fiesta y conocidos por sus posturas que llevan el extremismo ideológico a la patologización de la homosexualidad y la relativización el terrorismo del Estado- se presentó el el expastor evangélico Gabriel Ballerini, aunque él sería una carta electoral en CABA.