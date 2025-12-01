Caromar se suma a la ola de cierre de comercios en Mar del Plata

Caída del consumo y despidos

En medio de una caída de las ventas y un año complejo, con miles de despidos, otras empresas vinculadas al consumo avanzaron con ajustes. Un ejemplo de ello es la chilena Cencosud que cerró sucursales de sus cadenas Vea y Easy. En noviembre se confirmó el cierre del Easy de La Tablada, con 55 empleos afectados.

Además, este grupo cerró la sucursal Vea en San Pedro y 30 personas se quedaron sin trabajo, al tiempo que crece la preocupación por el Vea de La Plata, que fue puesto en subasta, y por los recortes aplicados en Bahía Blanca, Luján, Mendoza, Tucumán y Catamarca.

El 17 de noviembre, en tanto, bajó las persianas la sucursal de Yaguar en Bahía Blanca, dejando 100 despedidos. La empresa atribuyó la decisión a dos factores: caída abrupta del consumo y el deterioro de la Ruta Nacional 33, que impidió el acceso de clientes.