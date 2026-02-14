Carnaval en Punta Mogotes: música, baile y fiesta popular frente al mar

La Administración Punta Mogotes realizará hoy desde las 19:30 una gran noche de carnaval con murgas y batucadas locales, sobre la calle colectora frente a los balnearios 8 y 9, en la zona del parque de Mogotes, con entrada libre y gratuita.

La propuesta está pensada como un encuentro abierto a toda la comunidad para disfrutar en familia y con amigos, con música, ritmo, baile y el clima festivo propio de los tradicionales festejos de carnaval.

El evento reunirá a agrupaciones locales que aportarán color y energía. Participarán Murga Caprichosa Alegría, Poderoza Kaydem, Batucada Vieja Escuela, Murga Parlantes en el Corazón, Batería Impacto y Murga Venganza de los Pobres.