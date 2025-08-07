Carlos siempre tiene razón”: Diana Mondino deja dudas sobre la relación de Javier Milei y sus perros muertos

La ex ministra de Relaciones Exteriores, Diana Mondino, protagonizó una tensa entrevista con el periodista Mehdi Hasan para la cadena internacional Al Jazeera, donde no desmintió las versiones que indican que el presidente Javier Milei consulta a sus perros muertos como si fueran asesores.

Según supo Noticias Argentinas, ante la pregunta directa del periodista, «¿Podés nombrar algún otro líder mundial que consulte a sus perros?», la ex canciller respondió con ironía: «Tal vez tienen un gato», pero en ningún momento negó la premisa sobre el mandatario argentino.

El periodista insistió, citando al economista y ex asesor presidencial Carlos Rodríguez, quien había afirmado que el «desbalance mental de Milei se volvió evidente». Cuando Hasan le preguntó directamente a Mondino si creía que el presidente era mentalmente inestable, la ex funcionaria respondió con evasivas.

«Trabajé con ambos», dijo, y ante la presión del entrevistador, reconoció que «Carlos siempre tiene razón», aunque se negó a afirmar que Milei tenga problemas de estabilidad emocional.

El momento más incómodo llegó al final del intercambio, cuando Hasan la arrinconó: «¿Estás evitando preguntas muy simples? Milei no negó que consulta a sus perros. Vos tampoco lo hacés«. Mondino, una vez más, eludió una definición y dejó abierta la polémica.