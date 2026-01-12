Carlos Bianco: el verano «viene un poco más abajo que el año pasado, que ya había sido una temporada floja»

Obras públicas en la provincia de Buenos Aires

En relación con la obra pública vinculada directamente a los destinos turísticos, el ministro se refirió puntualmente a los trabajos en la Rambla marplatense y la Ruta 11.

“Son dos obras muy importantes, beneficiosas y muy esperadas. La obra de la Rambla venía un poco demorada, pero ya está en ejecución. Algunos tramos ya se finalizaron, otros están -como se puede observar- en plena construcción, y hay etapas que continuarán durante el año. Era una obra muy necesaria y requerida, y con un esfuerzo muy grande el gobierno de Axel Kicillof se está llevando adelante dentro del ritmo previsto”.

En cuanto a la Ruta 11, siempre en diálogo con La Capital, señaló que “se está trabajando en los dos frentes de obra: desde Villa Gesell hacia Mar Chiquita y desde Mar Chiquita hacia Villa Gesell. Continúa la transformación en autovía, y además al inicio de la temporada el Gobernador anunció que el tramo que faltaba entre Mar de Ajó y Villa Gesell también se va a licitar. La ruta 11 va a quedar completamente transformada en una autovía hacia los destinos turísticos”.

Bianco mencionó además otras obras en Mar del Plata, como trabajos de urbanización en barrios populares y la construcción de un centro de atención primaria de la salud. “Son obras que el gobierno provincial sigue haciendo con mucha dificultad. Hay que recordar que el gobierno nacional dejó abandonadas más de mil obras en la provincia. Nosotros continuamos, pero con mucho esfuerzo, porque tenemos menos recursos”. En ese marco, recordó: “Desde que empezó esta gestión nacional nos recortaron 14,7 billones de pesos. Ese dinero, en gran parte, se podría haber invertido en más obras. Hoy, como dice el Gobernador, una vez que pagamos salarios, aguinaldos, vencimientos de deuda y los costos de mantenimiento de hospitales y escuelas, todo lo que queda va a obra pública. Absolutamente todo”.