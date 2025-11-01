Caravanas de motos sin luces y ruidosas vuelven insorportable la noche marplatense: Los fisuras ganan las calles

La vía pública es un descontrol permanente, es una tortura una circulación ordenada. Inspección de Tránsito está ausente en el cúmulo de servicios que no se prestan. Orgánicamente depende de la Secertaría de Gobierno, pero las medidas de ordenamiento son inexistentes. El relajo del personal municipal es evidente y la falta de recursos e insumos pueden estar alterando este sufrimiento para quienes deben desenvolverse en una marco de inseguridad vial donde también hay que agregar la intransitabilidad por el deterioro de las carpetas de hosmigón y asfalto.

Escenas de terror circularon por redes sociales cuando cientos de motociclistas participaron este viernes por la noche de una nueva caravana ilegal en nuestra ciudad, que volvió a generar malestar entre los vecinos y preocupación por los reiterados hechos de imprudencia vial. La concentración se produjo en distintos puntos de la ciudad, con destino hacia la zona sur, donde los motociclistas circularon por varias calles realizando maniobras peligrosas y provocando un intenso ruido con las motos modificadas para hacer “corte”.