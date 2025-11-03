Caravanas de motos: madrugadas descontroladas en ciudades bonaerenses; Mar del Plata, Tandil, Bahía Blanca y La Plata

Caravana de motos en La Plata

En La Plata, vecinos de distintos puntos de la ciudad denunciaron una caravana de motos que en la madrugada del sábado circuló de contramano y a alta velocidad, generando preocupación y malestar por las maniobras temerarias y los ruidos.

De acuerdo con los testimonios citados por diario El Día, el grupo fue visto por Avenida 32 y también en las inmediaciones del Parque Alberti, en el cruce de las avenidas 25 y 38, donde varios automovilistas advirtieron la peligrosidad de la situación. “Iban en grupo, haciendo ruido con los escapes y algunos sin casco. Pasaban los semáforos en rojo y contra el tránsito”, relató una vecina que captó parte de la secuencia desde su balcón.

Videos y publicaciones en redes sociales mostraron a decenas de motociclistas circulando de contramano, algunos realizando piruetas y otros con acompañantes, sin medidas de seguridad. El episodio provocó múltiples llamados de alerta al 911. Según El Día, la caravana que se inició en La Plata, recorrió la Autopista La Plata – Buenos Aires, la Autovía 2, la rotonda de Alpargatas, el Camino Belgrano, Camino Centenario y hasta llegaron al Obelisco de Buenos Aires sobre la avenida 9 de Julio.

Caravana de motos también en Bahía Blanca

En Bahía Blanca, las «picadas» o maniobras peligrosas de motos, pese a las acciones que desde hace varios meses emprendieron las autoridades para evitarlas o mitigarlas, sumaron un nuevo capítulo este fin de semana, con una caravana nocturna que tuvo decena de adeptos y generó ruidos molestos en distintos sectores de la ciudad, inclusive el centro.

Según el diario La Nueva, días atrás el juez de Garantías Guillermo Mércuri rechazó un pedido de la fiscal Marina Lara para allanar la vivienda del supuesto organizador de las «picadas», en la zona de los barrios La Reserva y Las Perdices. Se trataría de la misma persona que este fin de semana organizó la llamada «Caravana de la Muerte», que no era exclusiva de Bahía Blanca, sino que se replicó en distintas ciudades de la provincia. (DIB)