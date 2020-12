Canosa le pegó duro a Marcelo Tinelli por un fallido homenaje a Maradona

Entre tantos homenajes a Diego Maradona que recorrieron las redes sociales en los últimos, se destacó una foto que compartió Marcelo Tinelli en sus redes, en la que supuestamente estaba junto al ex futbolista en un partido que se disputó en Parque Chacabuco en 1973, cuando ambos tenían 13 años. Sin embargo, un usuario de las redes denunció al “Cabezón” de haberse apropiado de una historia ajena, ya que no sería el chico que se ve junto al Diez. Y al hacerse eco de estas repercusiones, Viviana Canosa opinó sin piedad sobre su colega.

“El que está al lado es un señor que no es Tinelli. Es un impostor, es una vergüenza a la memoria de Diego Maradona. Hacemos show barato el día del cumple de Diego, que no se podía ni parar”, empezó la periodista. Y criticó a Marcelo por haber participado en el festejo del cumpleaños número 60 de Maradona, cuando estaba mal de salud: “Si vos lo querés a Diego y sos su amigo le decís te quedas a tu casa. ¿Qué ganas con la decadencia de otra persona? Defiendan a Maradona, chúpenla y sigan chupándola”.

Y cerró, indignada: “Aunque sea por la memoria de Diego, son una vergüenza, la argentina no sale más así macho. No me importa ser políticamente incorrecta. A un ídolo no se lo descuida. Este tipo tenía que haber sido despedido en tres días”.

Fuente: Noticias Argentinas