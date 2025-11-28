Camet Robótica recibió el galardón Sadosky de Oro 2025

Camet Robótica SAS, emprendimiento de Mar del Plata especializado en robótica e inteligencia artificial, fue distinguido con el Premio Sadosky de Oro 2025 que anualmente otorga la Cámara de la Industria Argentina del Software (Cessi) y que se considera el más importante del sector.

De Mar del Plata al infinito y más allá

Camet Robótica SAS, empresa liderada por Francisco Gigliotti, nació en junio de 2020, en plena pandemia, como una startup enfocada en ofrecer soluciones de robótica, inteligencia artificial y visión artificial para automatizar procesos en la industria, el agro y la logística.

El premio otorgado a Camet Robótica SAS confirma a Mar del Plata como ciudad líder en el mapa de la innovación de la Argentina.

Quién fue Manuel Sadosky

Matemático, físico e informático argentino, Manuel Sadosky (1914-2005) es considerado el padre de la computación en Argentina, ya que trajo al país la primera computadora científica, “Clementina”, que se instaló en la Ciudad Universitaria porteña en 1961.

Durante el regreso a la democracia, se desempeñó como Secretario de Ciencia y Técnica de la Nación (1983-1989) en el gobierno de Raúl Alfonsín, donde impulsó la creación de la Escuela Superior Latinoamericana de Informática (ESLAI) y promovió la ciencia y la tecnología.