Cambios en la coparticipación bonaerense: municipios del interior, los grandes ganadores

¿Qué es el CUD?

El CUD es un índice dinámico pero objetivo: se construye con una fórmula que incluye variables como población, superficie y producción en salud, determinando qué porcentaje de los recursos (un 16,14% de ciertos impuestos provinciales) recibe cada comuna anualmente para financiar sus gastos.

En el contexto actual resulta clave porque las comunas enfrentan una demanda aumentada de sus poblaciones que mutiplica nlas necesidades de financiamiento , en parte por el impacto del ajuste nacional que implicó un recorte de transferencias directas, y también una mayor presión sobre servicios locales, como los hospitales municipales.