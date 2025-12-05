Califican de triunfo histórico del STM y de los trabajadores y trabajadoras docentes municipales

La Suprema Corte bonaerense ratificó un reclamo histórico de más de 20 años en favor de las y los docentes municipales

Casos

“Cabrer Adriana Inés y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Pretensión Anulatoria”

“Gonzalez Nidia y otros c/ Municipalidad de General Pueyrredon s/ Pretensión Anulatoria”

El Sindicato de Trabajadores Municipales de General Pueyrredon informa a toda la comunidad educativa que la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires dictó sentencia definitiva rechazando el recurso extraordinario interpuesto por la Municipalidad y confirmando íntegramente el derecho de las y los docentes municipales a percibir el Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), conforme lo establece la Ley 25.053.

Este fallo constituye un logro histórico de más de 20 años de lucha sindical y judicial que inició con docentes que no fueron incluidos en el pago del FONID pese a reunir todos los requisitos legales, situación que generó una desigualdad salarial inaceptable frente al resto del sistema educativo.

La sentencia ratifica la validez de lo decidido por el Juzgado Contencioso Administrativo Nº 2 y por la Cámara Contencioso Administrativa de Mar del Plata, que habían declarado la nulidad del Decreto municipal 73/06, mediante el cual el Ejecutivo local había rechazado este reclamo docente.

?? La Municipalidad es la responsable del pago

El máximo tribunal provincial confirmó que la Municipalidad, como empleadora directa de las y los docentes, es quien debe garantizar el pago del FONID, más allá del mecanismo de financiamiento previsto por la norma. En palabras del fallo, la Comuna está obligada a asegurar condiciones retributivas justas y equitativas, preservando la igualdad de trato entre su plantel docente.

?? Fallo firme y contundente

El fallo es claro:

la Municipalidad debe pagar el FONID adeudado desde la vigencia de la Ley 25.053, con las actualizaciones y liquidaciones correspondientes.

?? Un triunfo de los trabajadores y del sindicato

Para el Sindicato de Trabajadores Municipales, este resultado es el fruto de años de trabajo gremial y jurídico llevado adelante desde la Secretaría Docente del STM y sus representantes legales Dres. Alberto Morteo y Telma Jara y sindical, acompañando a docentes que nunca dejaron de reclamar en defensa de su salario y su dignidad laboral.

Este precedente no sólo reconoce un derecho vulnerado durante décadas, sino que reafirma la importancia de la organización gremial y del acceso a la Justicia para la protección de los trabajadores.

“Este fallo es la reparación de una injusticia histórica y demuestra que la lucha colectiva siempre da resultados. Hoy celebramos con nuestras y nuestros docentes un logro que costó más de dos décadas de esfuerzo”.