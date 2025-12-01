Califican de fracaso la reunión de LLA en Mar del Plata. Alto nivel de rechazo a Carrancio un aliado a Pareja

El congreso libertario que Sebastián Pareja armó en Mar del Plata fue un fracaso y convocó a menos de la mitad de los concejales previstos.

Karina Milei y Martín Menem fueron las estrellas del encuentro que organizó el armador bonaerense, pero ni siquiera con su presencia lograron llenar el NH de Mar del Plata.

La reunión duró más de seis horas y hubo paneles sobre Presupuesto, Boleta Única Papel, reordenamiento administrativo y regional de la provincia, y estrategias de comunicación. Sin embargo, la intención del armador era mostrar su poder territorial, algo que solo logró a medias.

Pareja esperaba cerca de 700 personas, pero en los últimos días creció la bronca con el delegado de Karina en la Provincia. Y la asistencia rondó las 300 personas.

Pareja toma el control del bloque libertario en el Senado bonaerense

Las tribus libertarias se resisten a que Pareja designe a todos los presidentes de bloque del distrito y por eso varios pegaron el faltazo.

«Hay mucho repudio al totalitarismo de Pareja», le dijo una fuente libertaria que estuvo en el Hotel Provincial a LPO.