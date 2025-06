Calculadora virtual: ¿Qué necesita Boca para clasificar?

Boca Juniors definirá su suerte este martes en el Mundial de Clubes, y Noticias Argentinas desarrolló una calculadora interactiva para simular todos los escenarios posibles del Grupo C, ya disponible en la sección Deportes del sitio web de la agencia.

Según supo Noticias Argentinas, el equipo de Miguel Ángel Russo necesita una hazaña: golear al Auckland City de Nueva Zelanda y aguardar que el Bayern Múnich derrote al Benfica. Con apenas un punto y una diferencia de gol de -3, el “Xeneize” debe descontar al menos siete goles de diferencia para arrebatarle el segundo lugar al equipo portugués.

La tercera fecha del Grupo C se jugará este martes a las 16 horas, con los partidos Bayern vs Benfica y Boca vs Auckland City en simultáneo. El Bayern ya está clasificado con seis puntos, mientras que Benfica suma cuatro, Boca uno y Auckland cero.

La nueva calculadora virtual de NA permite a los usuarios ingresar los resultados deseados y comprobar en tiempo real si Boca avanza o queda eliminado, tomando en cuenta diferencia de goles, goles a favor y criterios de fair play, que podrían ser determinantes.

Los dos obstáculos de Boca:

El Bayern Múnich solo necesita un empate para quedarse con el primer puesto del grupo, por lo que podría presentar un equipo alternativo.

Si empata en todos los criterios con Benfica, el desempate por fair play perjudica a Boca, que acumuló más tarjetas.

El desarrollo exclusivo de NA busca facilitar el análisis de los hinchas y periodistas ante un cierre de fase de grupos que promete ser de alta tensión.