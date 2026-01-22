Caída de ventas en supermercados, mayoristas y shoppings

Supermercados

En noviembre de 2025, las ventas totales en supermercados alcanzaron los $ 2.211.327 millones a precios corrientes, lo que implicó una suba interanual del 21,2%, según el Indec. Sin embargo, cuando se mide la actividad a precios constantes, el índice mostró una caída del 2,8% frente al mismo mes de 2024, lo que indica que el aumento nominal estuvo impulsado principalmente por los precios y no por un mayor volumen de consumo.

El comportamiento mensual también mostró señales de enfriamiento. En la serie desestacionalizada, las ventas retrocedieron 3,8% respecto de octubre, mientras que la serie tendencia-ciclo marcó una baja del 0,3%. En el acumulado de enero a noviembre, el índice a precios constantes presentó una variación positiva del 2,2% interanual, aunque con una dinámica más irregular en el segundo semestre.

Por rubros, los mayores incrementos interanuales se registraron en carnes, con una suba del 48,3%, alimentos preparados y rotisería (34,7%), otros artículos (31,4%) y panadería (27,4%).

En cuanto a los medios de pago, las operaciones con tarjetas de crédito sumaron $ 986.669 millones, con un aumento interanual del 13,7%, mientras que las tarjetas de débito totalizaron $ 557.725 millones, con una suba del 22,1%. Los “otros medios de pago”, que incluyen billeteras virtuales y códigos QR, crecieron 52% interanual, lo que refleja el avance de las modalidades digitales en el consumo cotidiano.

El ticket promedio se ubicó en $ 32.714, con un incremento del 28,7% interanual.

Mayoristas

En los autoservicios mayoristas, las ventas a precios corrientes sumaron en noviembre $ 356.323 millones, con un crecimiento interanual del 13,3%. No obstante, al observar la evolución a precios constantes, el índice registró una caída del 8,3% frente al mismo mes del año anterior, mientras que el acumulado enero-noviembre presentó un descenso del 7,7%.

A nivel mensual, el sector mostró una leve recuperación: la serie desestacionalizada creció 1,3% respecto de octubre y la tendencia-ciclo avanzó 0,5%. Por grupos de artículos, los mayores aumentos interanuales se dieron en carnes, con una suba del 46,1%, almacén (22,1%), otros artículos (13,3%) y bebidas (10,2%).

Centros de compra

En los centros de compras, las ventas totales a precios corrientes alcanzaron en noviembre los $ 572.044 millones, con un incremento interanual del 17,3%. Sin embargo, a precios constantes se registró una caída del 2,3% respecto del mismo mes de 2024.

En cuanto a los rubros, lideró indumentaria, calzado y marroquinería, que explicó el 39,3% del total, seguido por patio de comidas, alimentos y kioscos (17,1%), ropa y accesorios deportivos (12,3%) y electrónicos, electrodomésticos y computación (10%). Los mayores incrementos interanuales se observaron en amoblamientos y textiles para el hogar (41,9%), librería y papelería (39,8%), patio de comidas (37,8%) y juguetería (27,2%), mostrando una recuperación selectiva dentro del formato shopping.