Caerá en más de 500.000 alumnos el nivel primario bonaerense

El impacto se sentirá con fuerza en las aulas. Si se mantiene la cantidad actual de secciones -el escenario que utiliza el informe para proyectar-, las clases numerosas pasarán a ser una rareza .

De hecho, las proyecciones indican que el 63% de los alumnos de primaria en la provincia estará en aulas de menos de 20 chicos, con un crecimiento marcado de las secciones pequeñas.

Las aulas de 15 a 19 estudiantes concentrarán la mitad de la matrícula y las secciones de 30 alumnos o más prácticamente desaparecerán.

Desafío

En sus conclusiones, el informe advierte que “la reducción de la matrícula hacia 2030 representa un desafío para reorganizar los recursos educativos”. Así, se insta a revisar secciones con baja matrícula, reasignar cargos docentes programas y tomar medidas que resulten ser costo-efectivas según la evidencia disponible.

Entre las opciones posibles “se incluyen reorganizar secciones y escuelas con baja matrícula, reasignar cargos docentes hacia tutorías o parejas pedagógicas, extender la jornada escolar o fortalecer otros programas no académicos”.

Y “otra alternativa, en un contexto de restricción fiscal, es reorientar gradualmente parte de los recursos, de manera planificada y respetando los derechos adquiridos, hacia materiales y recursos pedagógicos, infraestructura o evaluación y acompañamiento docente, implementando una estrategia de mediano plazo y diálogo con las jurisdicciones”.