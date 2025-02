Cae una línea de transporte público de pasajeros: inviable económicamente

Los vecinos de la localidad bonaerense de Pérez Millán se quedaron sin el servicio de transporte que los conectaba con Ramallo, la cabecera del distrito. Según contó Daniel Martí, empresario responsable de la prestación, el servicio no era viable económicamente.

De acuerdo con el diario El Norte, ya desde diciembre el servicio se vio interrumpido, dejando de cumplir con los recorridos y frecuencias, adoptando otra modalidad, más reducida. El empresario alertó que ante la falta de subsidios provinciales y la culminación del convenio que tenía con el municipio -lo beneficiaba con la entrega de un fondo para combustible-, iba a dejar de prestar el servicio, tal como ocurrió el 14 de este mes.

“Hace casi 18 años que tengo la línea, la hice yo. Después de muchos años, intenté reprogramarla porque había muchos boletos gratis y no se podía sostener, pero al ser privado, no se pudo, ya no recibo subsidios. Fue un error por amor a la línea. Yo la creé y no la quería dejar, intenté hasta último momento, pero es totalmente deficitaria”, sostuvo Martí, quien reconoció que el pasaje no superaba los 50 usuarios por día.

Consultados al respecto, desde el ejecutivo municipal se respondió que están trabajando en el tema, pero no brindaron mayores precisiones, siempre de acuerdo con El Norte.

Ubicada en el noreste de la provincia, Pérez Millán se encuentra a 11 kilómetros de la Ruta Provincial 51 y a 20 kilómetros de la Ruta Nacional 9. Es la tercera localidad del partido de Ramallo. Su origen está estrechamente ligado al desarrollo ferroviario, específicamente al Ferrocarril Central Córdoba. Su nombre rinde homenaje a Narcisa Pérez Millán. (DIB) GML