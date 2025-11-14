CAE llegará a la ciudad con su nuevo espectáculo “All inclusive”

En el marco de su gira internacional 2025–2026, el cantante y compositor CAE llega a Mar del Plata para ofrecer una única presentación de su nuevo espectáculo “All inclusive”. Será este domingo 16 a las 20:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620).

Con una trayectoria que abarca más de tres décadas y una legión de seguidores de tres generaciones, el artista conocido como el “Zoolander del rock” se reinventa con un nuevo álbum y un formato escénico innovador que combina música, humor y puesta en escena multimedia.

“All inclusive” propone una experiencia que rompe con los parámetros del recital tradicional. Dividido en cuatro actos, el espectáculo fusiona canciones con ráfagas de stand up, climas emocionales y momentos de alto impacto visual. CAE se presenta acompañado por su banda y un DJ–VJ en vivo.

El show incluye nuevas canciones, clásicos de su carrera y el reciente sencillo “Salí con mi ex”, un tema con sonido Italo Disco producido por Peter Akselrad (Bizarrap, Lali, Lerner, Benja Amadeo). El videoclip, lanzado en agosto, fue realizado por ALAIV Agency y cuenta con la participación de Adabel Guerrero como coprotagonista.

“¿Quién no ha tropezado una segunda vez?”, se pregunta CAE en este nuevo hit, que marca el tono irónico y emocional de su nueva etapa artística.