Cae la imagen de Espert en su carrera a la gobernación bonaerense

José Luis Espert no logra retomar la campaña tras el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo, el primer candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza, lleva adelante una campaña de baja intensidad. Solo algunas entrevistas en medios cercanos y no más que eso.

El diputado había comenzado muy arriba la campaña. En el acto de Javier Milei en Junín fue directo a provocar a los militantes del peronismo que se habían acercado hasta el teatro para repudiar al gobierno.

Por entonces, los audios del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad ya estaban en todos los portales, pero la crisis no había impactado aún en el gobierno como lo hizo semanas después, en particular después de la derrota en la elección bonaerense.

El escándalo impactó muy de cerca a Espert de inmediato. LPO adelantó que había entrado en pánico por ser quien presentó a Spagnuolo a Milei. «Me cagaron la campaña», decía apenas unos días después de que trascendieran los audios.

Desde allí todo fue cuesta abajo. La accidentada caravana en Lomas donde tuvo que escapar en una motito de un militante y sin casco. Luego se supo que quien manejaba la moto era además de militante libertario un barrabrava del club Comunicaciones acusado por intento de homicidio a un dirigente.

Durante semanas, Espert no pudo recuperar el control de la agenda de campaña. Los medios (su zona de confort) se volvieron el lugar más incómodo donde toto el tiempo tenía que explicar su vinculación con Spagnuolo, su viejo amigo.

Es que el propio ex funcionario de la Agencia Nacional de Discapacidad subía fotos a las redes donde consideraba a Espert y su esposa como su «segunda familia».

En los primeros días de septiembre se sacó por las reiteradas preguntas sobre sus vínculos con el funcionario que destapó el escándalo. «No me rompan las bolas con Spagnuolo», dijo a Jony Viale, cuando le dijo que era amigo de ex titular de la ANDIS

En apenas un mes la intención de voto del primer candidato de La Libertad Avanza cayó. Había arrancado la campaña arriba de Jorge Taiana, el candidato del peronismo, pero eso se revirtió tras el escándalo por las presuntas coimas y la derrota en la elección bonaerense. Un trabajo de la consultora Tendencias realizado entre el 13 y el 16 de septiembre lo ubica ocho puntos debajo de Taiana.

Esta semana buscó posicionarse tras el triple femicidio de Florencio Varela y cargó contra Axel Kicillof. «Buenos Aires es una villa miseria, una cloaca a cielo abierto», dijo a Eduardo Feinmann. Desde el gobierno bonaerense no quisieron contestarle.

Este viernes tuvo que salir a cuestionar la fugaz quita de retenciones las retenciones que duraron sólo tres días y que enfureció al sector agropecuario. «Entiendo el enojo. ¿Me gustó? No, no me gustó. Yo vendí todo lo que tenía que vender con mis hermanos, que trabajamos en el campo, con retenciones al 26%», dijo Espert.

Incómodo, enseguida intentó bajarle el tono a la polémica y dijo que «el medio vaso lleno es mucho más grande que el medio vaso vació y es que este es un Gobierno que por primera vez en 30 años reduce las retenciones agropecuarias».