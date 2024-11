Cachanovsky aseguró que Milei lo echó de un acto en la Cámara de Comercio

El economista Ricardo Cachanovsky confirmó que fue “invitado” a abandonar el salón donde el presidente Javier Milei ofrecía una conferencia en la Cámara Argentina de Comercio (CAC).

Según relató el propio Cachanovsky, la solicitud de su salida provino de miembros del personal de relaciones institucionales de la Cámara, de la presidencia y de la seguridad del evento.

“Se me acercó personal de la cámara y alguien de la ‘Guardia Pretoriana’ del presidente y me dijeron que si yo estaba en el salón, Milei no iba a bajar a hablar. No tenía ningún interés en quedarme a escuchar su discurso, así que decidí irme sin hacer escándalo”, relató hoy Cachanovsky en diálogo con Marcelo Longobardi por Radio Rivadavia

El hecho sucedió en ocasión de la celebración del 100 aniversario de la Cámara Argentina de Comercio (CAC) y lo divulgó el periodista, Marcelo Bonelli..

El economista, quien ha mantenido una relación de más de 40 años con la Cámara de Comercio, expresó que no deseaba generar conflictos que pudieran perjudicar a la institución.

“No iba a quedarme allí para ver cómo inventa números”, señaló, en referencia a la gestión económica del presidente.

Cachanovsky también criticó el enfoque de Milei, al cual calificó de alejado del discurso liberal. “Lo más grave es que esto está tomando el cariz de un emperador. Nada que ver con el discurso liberal, que se basa en el respeto irrestricto, siempre y cuando hagas lo que él te diga“, indicó.

En cuanto a la situación política y económica del país, Cachanovsky reflexionó sobre la volatilidad del electorado argentino y subrayó que el equilibrio fiscal no es la única condición necesaria para el progreso.

Además, opinó sobre la tendencia del empresariado argentino a priorizar el beneficio económico sin involucrarse demasiado en cuestiones institucionales, algo que, según él, puede tener consecuencias negativas cuando los intereses empresariales se ven comprometidos.

“Si me va bien en mi negocio y gano plata, lo institucional queda de lado”, resumió.

Comparte esto: Facebook

X