Buscan por ley mayores sanciones para quienes conduzcan con hábitos temerarios en playas

En ese sentido, el jefe comunal remarcó la necesidad de actualizar la legislación vigente para dar respuesta a situaciones reiteradas de imprudencia, conducción peligrosa y violaciones a las normas básicas de seguridad vial, que en muchos casos derivan en accidentes graves o fatales.

Es que en la actualidad no existen regímenes sancionatorios propios, sino que rige la ley de tránsito provincial con multas que van desde 180.000 hasta 1.800.000 pesos según las faltas como puede ser manejar sin VTV, sin casco o registro vencido. En ese vacío legal, la administración de las playas recae en los municipios, que las explotan turísticamente a través de concesiones de balnearios.