Buscan declarar el 10 de agosto como Día del Realizador Audiovisual Marplatense

El realizador, docente e investigador audiovisual Miguel Monforte presentó ante el Concejo Deliberante de General Pueyrredon un proyecto para instituir el 10 de agosto como el “Día del Realizador y la Realizadora Audiovisual Marplatense”.

La iniciativa, que busca reconocer la trayectoria y el aporte del sector audiovisual local, promoviendo su desarrollo y preservación, será tratada en el Concejo Deliberante, con el objetivo de establecer esta fecha conmemorativa en la ciudad.

La elección del 10 de agosto se fundamenta -explicaron- en el estreno, en 1924, de “Agradable despertar”, la primera película argumental realizada íntegramente por marplatenses, dirigida por Mateo Bonnin y filmada en la ciudad con actores vocacionales. Este film, declarado de interés por el Concejo Deliberante el 23 de agosto de 2024, al cumplirse su centenario, marcó un hito en la historia audiovisual local.

“Considero que tener un día del realizador y la realizadora audiovisual marplatense es darle continuidad a este reconocimiento”, expresó Monforte, destacando la figura de Bonnin, precursor del cine local que también fundó en 1906 el “Bar Cinematógrafo Bonnin”, una de las primeras salas de exhibición en Mar del Plata.

La declaración de este día busca posicionar a Mar del Plata como una ciudad pionera en el ámbito audiovisual. Además de ser una de las primeras del interior del país en contar con salas de cine y ser escenario de noticieros, documentales y películas a principios del Siglo XX, la ciudad alberga el único Festival Internacional de Cine Clase A de la región, junto con numerosos ciclos y festivales temáticos.

La propuesta también pretende fomentar encuentros anuales, proyecciones, capacitaciones y charlas inclusivas que promuevan la producción audiovisual local.

Mar del Plata se consolida como un polo de formación audiovisual regional, con tres escuelas estatales no aranceladas y un instituto privado de larga trayectoria, que forman a más de mil estudiantes. A esto se suman iniciativas municipales como los talleres de realización en distintos barrios y el programa MarplaLab, implementado desde 2021, que ofrece capacitaciones y asistencia técnica.

La Ordenanza N°24181 y la creación de Mar del Plata Set refuerzan el compromiso con la actividad, facilitando rodajes y promoviendo la incorporación de talento local en producciones externas, con énfasis en el trabajo registrado.

Finalmente, la institución de este día busca incentivar la preservación del patrimonio audiovisual marplatense, reconociendo su relevancia histórica y cultural. Con esta iniciativa, se espera fortalecer el ecosistema audiovisual de la ciudad, que trasciende lo local para proyectarse como un referente en la región.

Fuente: www.funcinema.com.ar