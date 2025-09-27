Buscan contener de manera ficticia la crisis de las divisas

El economista y exdiputado Claudio Lozano analizó la delicada situación económica de la Argentina tras la implementación del nuevo “cepo” cambiario, y advirtió que el Gobierno busca “contener de manera ficticia” la crisis de divisas hasta después de las elecciones de octubre. “La situación de crisis cambiaria subsiste, nada se ha resuelto”, sentenció.

Según Lozano, el Ejecutivo se sostiene gracias a una “promesa de asistencia de Estados Unidos que no tiene contrapartida de dinero” y a la liquidación anticipada de granos que aportó unos 7.000 millones de dólares. Sin embargo, señaló que “todo entra por una ventana y se va por la otra”: solo en lo que va del año salieron del país 17.600 millones de dólares, cifra que supera ampliamente lo recibido del FMI. “El Gobierno quiere llegar a octubre con un tipo de cambio contenido, pero después del 26 habrá una nueva devaluación acompañada de recesión y condicionamientos geopolíticos”, adelantó por Splendid AM 990.

Respecto de la dolarización, Lozano consideró que la idea no está abandonada. “Para dolarizar hacen falta dólares y nunca estuvieron disponibles. Pero el oficialismo promueve cada vez más el uso del dólar en el mercado, empuja acuerdos con el Tesoro norteamericano y no descarto que insistan en ese objetivo”, señaló.

En el plano político, el economista cuestionó el rol del Parlamento: “Hasta hace dos meses fue absolutamente funcional a Milei. Gracias a gobernadores, sectores del PRO, de la UCR y del PJ, un gobierno con apenas seis senadores y 37 diputados pudo gobernar por decreto”. A su juicio, recién cuando la crisis cambiaria se agudizó, el esquema de poder se resquebrajó y comenzaron a aparecer frenos legislativos.

Lozano advirtió que los acuerdos con Estados Unidos ponen en riesgo la soberanía nacional: “La agenda que se plantea bajo el tutelaje del Tesoro norteamericano esfuma la perspectiva de construir un proyecto de desarrollo autónomo”. Por eso, reclamó que cualquier convenio de esa naturaleza pase por el Congreso y sea debatido.

Sobre el escenario electoral, opinó que el Gobierno “está golpeado, con un deterioro profundo en las condiciones de vida y una sociedad que dejó de creer en Milei”. Mencionó la crisis por la corrupción en el área de discapacidad y el conflicto con los pequeños y medianos productores como factores que debilitan al oficialismo. “Ojalá las elecciones de octubre nos permitan barrer del Congreso a esa oposición complaciente que, en nombre de la gobernabilidad, hundió al país junto a este gobierno”, concluyó.