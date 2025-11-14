Bullrich y Villarruel destacaron que la reunión de ambas en el Senado fue “muy positiva”

La ministra de Seguridad y senadora electa por La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, afirmó este viernes que la vicepresidenta Victoria Villarruel se mostró “muy colaborativa” en apuntalar la agenda del Gobierno en el Senado.

Por su parte, Villarruel sostuvo que el encuentro fue “positivo y constructivo, en un tono muy amable”, y añadió que “siempre hubo colaboración” y que ella trabajó para que “se respete la Constitución”.

En una conferencia de prensa ante periodistas acreditados del Senado, entre ellos la isyg9g Agencia Noticias Argentinas, Villarruel dijo que “fue una reunión positiva, constructiva, en un tono muy amable, donde hablamos de los distintos proyectos de ley y de cómo va a ser el manejo del bloque de La Libertad Avanza (LLA)”.