Bullrich y su hijo contra las cuerdas por el manejo de la cadena “Tostado”: Los acusan de lavado y evasión

La furiosa pelea entre Patricia Bullrich y los principales dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tuvo este martes un nuevo capítulo a partir de la denuncia del abogado de la entidad, Gregorio Dalbón contra la exministra de Seguridad y su hijo Francisco Langeri Bullrich, por presuntas irregularidades en el manejo de la cadena gastronómica “Tostado”.

La acción en la Justicia Federal llegó luego que la actual senadora de La Libertad Avanza denunciara a Claudio Tapia y Pablo Toviggino frente a la Conmebol, que incluyó un fuerte cruce twittero con el tesorero de la AFA.

Fue precisamente el dirigente de la AFA quien mencionó a la firma : Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno: Con una café con leche y un TOSTADO, ironizó.

En que consiste la denuncia contra Patricia Bullrich y su hijo

La denuncia apunta contra Francisco Langeri y Patricia Bullrich, actual senadora nacional. También incluye a Fernando Goijman, el socio minoritario de dos de las empresas

El abogado de la AFA solicitó investigar posibles delitos de evasión impositiva, lavado de dinero y asociación ilícita. La denuncia se centra en el rápido crecimiento de una cadena gastronómica vinculada a la marca “Tostado”, que habría pasado a operar más de 70 locales en poco tiempo.

Según la denuncia, no existirían datos públicos claros sobre el origen del dinero inicial, financiamiento bancario relevante ni antecedentes empresariales que expliquen esa expansión

La presentación también menciona la existencia de múltiples sociedades y franquicias, creadas en períodos cercanos, lo que podría dificultar los controles fiscales y contables.

Algunas sociedades tendrían domicilios vinculados a propiedades asociadas a Patricia Bullrich, lo que la denuncia considera relevante desde el punto de vista patrimonial y de posibles conflictos de interés.

El grupo empresarial tendría locales o actividades en países como España, Estados Unidos, Brasil y Uruguay, lo que ampliaría la complejidad de la operatoria financiera.

En ese marco, el letrado pidió allanamientos, el secuestro de documentación, informes a organismos de control (UIF, IGJ y ARCA) y que los denunciados sean citados a declaración indagatoria.