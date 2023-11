Bullrich y Petri se suman al Ejecutivo de Milei en los ministerios de Seguridad y Defensa

La excandidata presidencia de Juntos por el Cambio (JxC) y su compañero de fórmula, Luis Petri, ocuparán las carteras de Seguridad y Defensa del próximo gobierno de Javier Milei, sumándose así a las filas de La Libertad Avanza (LLA).

A pesar de que desde la Oficina del Presidente Electo habían expresado que no se conocerían confirmaciones de cargos hasta el 10 de diciembre, las definiciones de las últimas horas demuestran lo contrario.

Bullrich se había referido a la posibilidad de que se le ofreciera el cargo en una entrevista, declaraciones al Canal TN. “Si viene alguien y te dice querés estar ahí, yo digo que no, no quiero estar en un lugar donde ya estuve. Ahora, si viene alguien y dice no tenés otra alternativa de cómo solucionar este problema y la única persona en Argentina que lo puede solucionar sos vos, te pone en una situación compleja”, había dicho. (DIB) ACR

